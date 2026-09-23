Modeli origjinal 33-inç i ‘Enterprise’ nga Star Trek zbulohet në Muzeun MIT: artefakti i humbur 45 vjet del në Kembrixh
Modeli 84-centimetërsh që u shfaq në titrat e hapjes së të tre sezoneve të Star Trek: The Original Series u gjet në eBay në 2023 dhe iu kthye djalit të krijuesit Gene Roddenberry; do të ekspozohet për publikun nga 30 shtatori.
Modeli origjinal 33-inç (rreth 84 centimetra) i anijes kozmike USS Enterprise, i ndërtuar në vitin 1964 nga modelieri Richard C. Datin Jr. sipas dizajneve të artistit të efekteve vizuale Matt Jefferies, do të ekspozohet për publikun në Muzeun MIT në Kembrixh, Masaçusets, duke nisur më 30 shtator 2026. Kjo do të jetë paraqitja e parë publike e artefaktit në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, dhe modeli do të qëndrojë i ekspozuar deri më 28 mars 2027.
Modeli, i njohur si “3-footer” ose “pilot model”, u përdor në sekuencat e titrave të hapjes së të tre sezoneve të Star Trek: The Original Series (1966–1969) dhe luajti një rol kyç në formësimin e estetikës së fantashkencës televizive.
Artefakti u zhduk në vitet 1970, pasi u huazua për një turne publik dhe nuk u kthye kurrë — duke qëndruar i humbur për gati 45 vjet. Në vitin 2023 ai u rishfaq në një listim në eBay, u dërgua në shtëpinë e ankandeve Heritage Auctions për autentikim dhe vitin e kaluar iu kthye Rod Roddenberry-t, djalit të krijuesit të serisë, Gene Roddenberry.
Hapja e ekspozitës përkon me 60-vjetorin e franchisës — premiera e serisë origjinale u transmetua në shtator të vitit 1966 — si dhe me festivalin pesëditor MIT Future Fest, që bashkon shkencën, teknologjinë, artin dhe dizajnin; gjatë festivalit hyrja në muze do të jetë falas. “Idetë e Star Trek-ut kanë frymëzuar drejtpërdrejt një numër të madh arritjesh shkencore dhe teknologjike, shumë prej tyre pikërisht këtu në MIT”, u shpreh drejtori i muzeut, Michael John Gorman, duke shtuar se Star Trek përfaqëson “një vizion optimist dhe plot shpresë të së ardhmes, për të cilin kemi një nevojë urgjente tani”. Lidhja e familjes Roddenberry me MIT-in është e vjetër: në vitin 1976, Gene Roddenberry falënderoi publikisht studentët e MIT-it, fushata e të cilëve “SAVE STAR TREK” ndihmoi të shpëtonte serinë.
Me rastin e hapjes, Rod Roddenberry do të marrë pjesë në panelin “The Next 250 Years”, ku krahas tij do të jenë emra të njohur si Rodney Brooks, themeluesi i kompanisë së robotikës iRobot, astronauti Jeff Hoffman dhe Daniela Rus nga MIT.
Burimi: USA Art News (përmes Artnet News). Më shumë: Muzeu MIT.
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