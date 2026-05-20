Monedha “Zoti i Unazave” 50 pence
Adhuruesit e filmit “The Lord Of The Ring” do të jenë në gjendje të blejnë një monedhë të re koleksionuese prej 50 peni të lançuar nga Royal Mint të mërkurën.
Lançimi i monedhës shënon 25-vjetorin e publikimit të filmit të Peter Jackson, “Lord Of The Rings: The Felloëship Of The Ring”.
E krijuar në bashkëpunim me Ëarner Bros Discovery Global Consumer Products, monedha është e para në një koleksion prej shtatë monedhash që do të festojë filmat epikë fantastikë të Lord Of The Rings gjatë tre viteve të ardhshme, me publikime të ardhshme të planifikuara për të shënuar 25-vjetorin e të tre filmave.
Dizajni i monedhës përqendrohet te Unaza e Vetme, forca lëvizëse pas sagës së JRR Tolkien dhe një simbol i pushtetit.
E projektuar nga dizajneri i monedhave të Royal Mint, Thomas T Docherty, ana e pasme ose “në bisht” e 50p përmban gjithashtu shkronjat Elfiane dhe Fjalën e Zezë të gdhendura në Unazë, që përfaqësojnë fjalët: “Një Unazë për t’i sunduar të gjithë, Një Unazë për t’i gjetur, Një Unazë për t’i sjellë të gjithë dhe për t’i lidhur në errësirë”.
Një përzgjedhje e monedhave 50p do të përfshijë atë që Mint-i e përshkroi si një veçori “novatore” si pjesë të dizajnit.
Kur drita bie në sipërfaqen e monedhës, zbulohet një imazh i fshehur, Syri i Sauronit, që del nga hapësira negative në qendër të Unazës.
