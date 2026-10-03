Monstat: 1,13 milionë netëqëndrime turistësh në gusht — 264 mijë mbërritje në akomodimin kolektiv
Sipas të dhënave paraprake të Monstat-it, 91,4 për qind e netëqëndrimeve u realizuan nga turistë të huaj, ndërsa 92,1 për qind u regjistruan në vendet bregdetare.
Në gusht, në akomodimin kolektiv në Mal të Zi u realizuan 264,48 mijë mbërritje dhe 1,13 milionë netëqëndrime turistësh, sipas të dhënave paraprake të Monstat-it, siç njofton Dan. Lajmi është pasqyruar edhe në raportimin e RTCG-së, duke konfirmuar gushtin si muajin kulmor të sezonit turistik veror.
Nga numri i përgjithshëm i netëqëndrimeve, 91,4 për qind i realizuan turistë të huaj, ndërsa vetëm 8,6 për qind ishin vendas — një tregues i qartë i peshës së madhe që vizitorët e huaj kanë në turizmin malazez.
Në strukturën e netëqëndrimeve sipas llojit të vendit turistik, vendet bregdetare kryesojnë me 92,1 për qind, të ndjekura nga kryeqyteti me 3,6 për qind, vendet malore me 2,8 për qind dhe vendet e tjera turistike me 1,5 për qind.
Akomodimi kolektiv, sipas klasifikimit të Monstat-it, përfshin hotelet, pensionet, motelet, fshatrat turistike, pushimoret dhe kampet — por jo akomodimin privat, i cili mbetet jashtë kësaj statistike.
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