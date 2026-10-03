Sistemi ‘Track & Trace’ për produktet e duhanit shtyhet deri pas hyrjes së Malit të Zi në BE
Deputeti i Lëvizjes Evropa Tani, Jovan Subotiq, ka dorëzuar në procedurë parlamentare propozimin për shtyrjen e zbatimit, pasi ende mungon kuadri ligjor, organizativ, teknik dhe informativ.
Zbatimi i dispozitave të Ligjit për kufizimin e përdorimit të produkteve të duhanit, që vendosin sistemin e gjurmueshmërisë dhe ndjekjes së produkteve të duhanit (Track & Trace), mund të shtyhet deri në ditën e anëtarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Europian, siç njofton Dan. Lajmi është pasqyruar edhe në raportimin e RTCG-së.
Deputeti i Lëvizjes Evropa Tani, Jovan Subotiq, ka dorëzuar në procedurë parlamentare propozimin për plotësimin e ligjit. Dispozitat në fjalë, të futura me ndryshimet e dhjetorit të vitit të kaluar, duhej të fillonin zbatimin më 1 tetor.
Sipas Subotiqit, shtyrja është e nevojshme sepse ende nuk është siguruar kuadri i duhur ligjor, organizativ, teknik dhe informativ. Ndër të tjera, nuk është përcaktuar modeli i zgjedhjes së operatorit të sistemit — një parakusht kyç për funksionimin e tij — dhe as infrastruktura teknike, standardet, testimi apo koha e nevojshme për përshtatjen e prodhuesve, importuesve dhe distributorëve.
Nëse propozimi miratohet, dispozitat për sistemin Track & Trace do të fillojnë zbatimin në ditën e hyrjes së Malit të Zi në BE.
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