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Mali i Zi

Monstat: Paga mesatare në Mal të Zi arriti 1.040 euro në gusht — por pagat reale ranë me 0,9%

Sipas Drejtorisë së Statistikës, paga mesatare neto u rrit me 0,3% krahasuar me korrikun dhe me 2,5% me të njëjtin muaj të vitit të kaluar; inflacioni mujor prej 1,2% e zhbëri rritjen

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Ilustrim: paga mesatare neto në Mal të Zi në gusht arriti 1.040 euro (Foto: Shutterstock/Vijesti)

Paga mesatare neto në Mal të Zi arriti 1.040 euro në gusht, ndërsa paga mesatare bruto ishte 1.242 euro, njoftoi Drejtoria e Statistikës (Monstat), siç raporton Vijesti. Krahasuar me korrikun, paga mesatare neto u rrit me 0,3%, ndërsa krahasuar me gushtin e vitit të kaluar është 2,5% më e lartë.

Megjithatë, rritja u zhbë nga inflacioni: çmimet e konsumit u rritën me 1,2% në gusht krahasuar me korrikun, që do të thotë se pagat reale ranë me 0,9% në të njëjtën periudhë, theksohet në njoftimin e Monstat-it.

Sipas sektorëve të veprimtarisë, rritjen më të madhe mujore e shënuan shërbimet e tjera (2,1%), pasuritë e paluajtshme (1,0%), administrata shtetërore dhe mbrojtja (0,9%), furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve (0,8%), furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ajër të kondicionuar (0,5%), arsimi (0,5%), aktivitetet financiare dhe të sigurimeve (0,4%), industria përpunuese (0,3%), tregtia (0,3%), transporti (0,3%), shërbimet e akomodimit dhe ushqimit (0,3%) dhe mbrojtja shëndetësore dhe sociale (0,2%).

Rënie mujore u regjistrua te aktivitetet artistike, argëtuese dhe rekreative (2,2%), bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (0,9%), informimi dhe komunikimi (0,9%), shërbimet administrative (0,9%), ndërtimtaria (0,6%), veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike (0,5%), si dhe nxjerrja e xeheve dhe gurit (0,3%).

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