Mot i vranët, temperaturat deri në 14 gradë
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i vranët, me intervale të herëpashershme me diell.
IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4–6°C, ndërsa ato maksimale ndërmjet 10–14°C.
Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–4 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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