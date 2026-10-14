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14 Tet 2026
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Kosova

Mot i vranët, temperaturat deri në 14 gradë

· 1 min lexim

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i vranët, me intervale të herëpashershme me diell.

IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4–6°C, ndërsa ato maksimale ndërmjet 10–14°C.

Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–4 m/s. /Telegrafi/

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