MotoGP, Anulohet gara për shkak të kushteve të pafavorshme të motit në Phillip Island
Marc Marquez nuk pati mundësinë ta thellonte avantazhin e tij në renditjen e kampionatit botëror ndaj Jorge Martinit, i cili është i dëmtuar; gara e fundit e MotoGP-së në Australi, në Phillip Island, u anulua për shkak të kushteve të pafavorshme të motit.
Organizatorët vendosën ta anulonin aktivitetin, pasi shiu i vazhdueshëm dhe dukshmëria e dobët e bënin garimin të rrezikshëm, si dhe pamundësonin funksionimin e helikopterit mjekësor. Gjithashtu, u anuluan edhe garat e kategorive Moto3 dhe Moto2.
Kjo shënon paraqitjen e fundit të pistës së Phillip Island – e cila e kishte pritur garën e Australisë që nga viti 1997 – në kalendarin e MotoGP-së; duke filluar nga viti i ardhshëm, gara do të zhvillohet në Adelaide. Për t’u dhënë lamtumirën tifozëve, drejtoria e garës i lejoi pilotët të hynin në pistë për një xhiro të vetme parakalimi, gjatë së cilës i preferuari i vendasve, Jack Miller, realizoi disa manovra “burnout” për publikun në tribuna.
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