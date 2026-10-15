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Kronika

MSH: 14 të lënduar gjatë protestës, 8 efektivë policie dhe 4 protestues marrin ende trajtim mjekësor

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Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka dhënë informacionin më të fundit mbi gjendjen shëndetësore të personave të lënduar gjatë protestës.

Sipas njoftimit zyrtar, në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur gjithsej 14 persona të lënduar, mes tyre 8 efektivë policie, 4 protestues dhe 2 të mitur.

Aktualisht, në këtë spital vijojnë të marrin kujdes mjekësor 4 efektivë policie. Dy prej tyre janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa një efektiv nga Shkodra ndodhet nën monitorim intensiv.

Gjithashtu, në spital po marrin trajtim mjekësor edhe 4 protestues, të cilët, sipas ministrisë, janë në gjendje të mirë shëndetësore.

Sa u përket të miturve, njëri prej tyre është larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën, pasi ka marrë trajtimin e nevojshëm. Largimi është bërë i shoqëruar nga prindi dhe nën kujdesin e ekipit mjekësor, me praninë e një psikologu.

Ndërkohë, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” është paraqitur vetëm një efektiv policie, i cili, pasi ka marrë trajtimin mjekësor, është larguar sipas rekomandimit të mjekëve.

Informacioni i Ministrisë së Shëndetësisë i referohet situatës deri në orën 16:15.

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