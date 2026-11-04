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Ekspozita

Muzeu i Orléans-it rikuperon pikturën e shekullit XVII të vjedhur në Luftën e Dytë Botërore, falë posterave “Wanted”

"Un Buveur" i Willem Cornelisz Duyster-it, i plaçkitur në vitin 1940, u gjet në një shtëpi ankandesh në Zvicër pasi një banor e njohu nga posterat e muzeut; pronari e ktheu vullnetarisht pas 35 vjetësh.

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Një vepër e Willem Cornelisz Duyster-it, «I riu me pipë dhe kupë» (domen publik, Wikimedia Commons) — foto ilustruese

Një pikturë holandeze e shekullit XVII, e vjedhur nga Musée des Beaux-Arts d’Orléans në Francë gjatë Luftës së Dytë Botërore, është lokalizuar në Zvicër dhe po kthehet në muze, siç njofton ARTnews. Vepra është “Un Buveur” (Pijedashësi) e Willem Cornelisz Duyster-it dhe u gjet muajin e kaluar në një shtëpi ankandesh zvicerane, sipas drejtoreshës së muzeut Olivia Voisin.

Rikuperimi erdhi falë fushatës me postera “Wanted” që muzeu nisi për të gjetur rreth 350 veprat e plaçkitura pasi qyteti u sulmua nga nazistët në qershor 1940; posterat, me fjalën “WANTED” me font të Perëndimit të Egër amerikan mbi imazhe bardhezi, shpërndahen në rrjete sociale dhe në faqen e muzeut, të mbështetur nga një katalog digjital i veprave të humbura i krijuar para dy vjetësh. Besohet se muzeun e plaçkitën të dyja palët e konfliktit, sidomos aneksin Musée Paul Fourché.

Një banor i Orléans-it, i frymëzuar nga posterat, e dalloi “Un Buveur”-in në katalogun online të shitjes së 17 tetorit në shtëpinë e ankandeve Gloggner në Lucernë. Vepra, e vlerësuar rreth 3,400 dollarë dhe e menduar fillimisht si studim, paraqet një burrë të ulur me një gotë bosh në dorë. Muzeu kontaktoi shtëpinë e ankandeve, e cila bashkëpunoi menjëherë dhe me transparencë, tha Voisin.

Mbajtësi i pikturës, që e kishte blerë në një ankand në Londër në vitet ’90, pasi iu treguan provat digjitale që e lidhnin veprën me origjinalin, pranoi ta kthente. “Ai propozoi menjëherë ta kthente pikturën”, tha Voisin. “Ishte krejt e natyrshme për të, sepse ndjeu se e kishte shijuar për 35 vjet dhe kishte ardhur koha të kthehej në shtëpi.”

Piktura ndodhet aktualisht në doganë në kufirin francez; konsiderohet ndër më të mirat e Duyster-it, ndonëse e dëmtuar nga shtresa rilyerjeje dhe përpjekje pastrimi; Voisin e vlerëson 25,000–30,000 euro (28,000–33,600 dollarë) nëse do të ishte në gjendje të mirë.

Muzeu kërkon ende 424 piktura të zhdukura, mes tyre vepra të Édouard Manet, Hans Holbein i Riu, Anthony van Dyck, Lorenzo Costa dhe një e atribuar punishtes së Rilindjes të Rafaelit. Që nga fillimi i katalogut digjital dhe fushatës “Wanted”, janë kthyer katër piktura, përfshirë “Un Buveur”-in.

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