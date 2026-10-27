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Bota

MUZIKË – Holanda bojkoton sërish “Eurovizionin” për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit

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“Eurovizionin” për shkak të pjesëmarrjes
AMSTERDAM, 27 tetor /ATSH-DPA/ – Holanda planifikon të bojkotojë sërish Festivalin Evropian të Këngës, “Eurovizionin”, vitin e ardhshëm, për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, njoftoi sot shoqata e transmetuesve publikë holandezë, NPO.

Në shtator, NPO kishte deklaruar se Holanda do të merrte pjesë në konkurs me një përfaqësim të përbashkët të transmetuesve publikë të vendit.

Megjithatë, në deklaratën e fundit, shoqata bëri të ditur se kishte konstatuar “mbështetje të pamjaftueshme” mes transmetuesve për pjesëmarrjen. Pavarësisht bojkotit, transmetuesi kombëtar i lajmeve NOS do të transmetojë gjysmëfinalet dhe finalen e festivalit.

Vitin e kaluar, Holanda bojkotoi “Eurovizionin” për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit, duke përmendur fushatën ushtarake izraelite në Rripin e Gazës. Në gusht, transmetuesi përgjegjës “Avrotros” vendosi sërish të mos marrë pjesë në konkurs për të njëjtën arsye.

Edhe Irlanda do të vazhdojë bojkotin dhe nuk do të marrë pjesë në edicionin e ardhshëm, në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza.

Irlanda dhe Holanda ishin ndër pesë vendet që bojkotuan edicionin e kaluar të Eurovizionit, të zhvilluar në Vjenë.

Edicioni i ardhshëm i festivalit pritet të mbahet në maj të vitit 2027 në Burgas, në bregdetin bullgar të Detit të Zi./ /Ad.Ab./ a.jor.

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