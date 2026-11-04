Myles Garrett kthehet në stërvitje me Rams pas shtatë ndeshjeve mungesë, hapet dritarja 21-ditore e rikthimit
Trajneri Sean McVay nuk vendos afat për kthimin në fushë të dy herë Mbrojtësit të Vitit, i cili mungon që nga operacioni i gjurit pas javës së parë të sezonit.
Myles Garrett do të kthehet në stërvitje këtë javë me Los Angeles Rams, siç njofton faqja zyrtare e skuadrës. Trajneri Sean McVay e konfirmoi lajmin të hënën, duke sqaruar se me nisjen e stërvitjes hapet dritarja 21-ditore brenda së cilës Rams duhet të vendosin nëse do ta aktivizojnë yllin e mbrojtjes nga lista e të dëmtuarve.
Garrett ndodhet në atë listë që më 17 shtator, pak ditë pas operacionit në gju që iu nënshtrua pas humbjes së javës së parë ndaj San Francisco 49ers në Australi. Ai ka të drejtë rikthimi që nga java e gjashtë, por mungesa e tij është zgjatur në shtatë ndeshje, ndërsa Rams kanë ruajtur ekuilibrin e sezonit dhe janë 4-4 pas dy fitoreve radhazi.
McVay nuk pranoi të vendoste afat për kthimin në ndeshje: ‘Mendoj se qasja ditë pas dite është mënyra më e mirë’, tha ai, duke shtuar se është një sinjal shumë pozitiv që ora e rikthimit të Garrett ka nisur të ecë. Garrett, dy herë Mbrojtësi i Vitit në NFL dhe me 125.5 sack-e në karrierë, mund teorikisht të aktivizohet edhe për ndeshjen e së dielës në fushën e Washington Commanders, por skuadra nuk ka dhënë asnjë angazhim në këtë drejtim.
Lajme të mira ka edhe për tight end-in Terrance Ferguson, i dëmtuar në kyçin e këmbës dhe në listën e të dëmtuarve që më 2 tetor: sipas McVay, ka shumë gjasa që edhe për të të nisë këtë javë dritarja 21-ditore e rikthimit.
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