🌫️
Tiranë 8°C · Mjegull 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 96.11 ▲0.02%
ARI 3,997 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
₿ CRYPTO
BTC $77,876 ▲ +1.51% ETH $2,297 ▲ +2.1% XRP $1.2782 ▲ +2.14% SOL $92.9500 ▲ +1.22%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.11 ▲0.02 % ARI 3,997 ▲1.43 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.11 ▲0.02 % ARI 3,997 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
04 Nën 2026
Breaking
Nata e NHL-së: Robertson me tre gola për 5 minuta e 20 sekonda, Blue Jackets shkatërrojnë Avalanche 7-2, Ducks fitojnë 5-4 në Vancouver Pulë Korma indiane — pula kremoze me kos, bajame dhe erëza aromatike Dronët godasin qendrën logjistike të Ozon në Adygeysk, zjarr në kompleks dhe punonjësit evakuohen EloElo mbledh 80 milionë dollarë nga NBCUniversal për tregun e mikrodramave në Indi Jets bëjnë rikthimin më të vonë në historinë e NHL-së, nga 0-4 në 5-4 ndaj Canadiens në kohën shtesë
Menu
NFL

Myles Garrett kthehet në stërvitje me Rams pas shtatë ndeshjeve mungesë, hapet dritarja 21-ditore e rikthimit

· 2 min lexim

Trajneri Sean McVay nuk vendos afat për kthimin në fushë të dy herë Mbrojtësit të Vitit, i cili mungon që nga operacioni i gjurit pas javës së parë të sezonit.

Myles Garrett do të kthehet në stërvitje këtë javë me Los Angeles Rams, siç njofton faqja zyrtare e skuadrës. Trajneri Sean McVay e konfirmoi lajmin të hënën, duke sqaruar se me nisjen e stërvitjes hapet dritarja 21-ditore brenda së cilës Rams duhet të vendosin nëse do ta aktivizojnë yllin e mbrojtjes nga lista e të dëmtuarve.

Garrett ndodhet në atë listë që më 17 shtator, pak ditë pas operacionit në gju që iu nënshtrua pas humbjes së javës së parë ndaj San Francisco 49ers në Australi. Ai ka të drejtë rikthimi që nga java e gjashtë, por mungesa e tij është zgjatur në shtatë ndeshje, ndërsa Rams kanë ruajtur ekuilibrin e sezonit dhe janë 4-4 pas dy fitoreve radhazi.

McVay nuk pranoi të vendoste afat për kthimin në ndeshje: ‘Mendoj se qasja ditë pas dite është mënyra më e mirë’, tha ai, duke shtuar se është një sinjal shumë pozitiv që ora e rikthimit të Garrett ka nisur të ecë. Garrett, dy herë Mbrojtësi i Vitit në NFL dhe me 125.5 sack-e në karrierë, mund teorikisht të aktivizohet edhe për ndeshjen e së dielës në fushën e Washington Commanders, por skuadra nuk ka dhënë asnjë angazhim në këtë drejtim.

Lajme të mira ka edhe për tight end-in Terrance Ferguson, i dëmtuar në kyçin e këmbës dhe në listën e të dëmtuarve që më 2 tetor: sipas McVay, ka shumë gjasa që edhe për të të nisë këtë javë dritarja 21-ditore e rikthimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu