Colts shpërblejnë Adebawore me zgjatje dyvjeçare prej 35 milionë dollarësh, mes shitjeve të veteranëve
Mbrojtësi 25-vjeçar, që ishte kandidat për shkëmbim gjatë rindërtimit të Indianapolisit, firmos marrëveshjen me bonus nënshkrimi 13 milionë dollarë dhe mbetet pjesë e planeve të skuadrës.
Indianapolis Colts njoftuan të martën zgjatjen e kontratës së Adetomiwa Adebawore, duke e mbajtur në skuadër mbrojtësin e linjës që këtë sezon po shpërthen. Sipas Mike Garafolo të NFL Network dhe Tom Pelissero të The Ringer, siç njofton Pro Football Rumors, marrëveshja është dyvjeçare me vlerë 35 milionë dollarë, përfshin një bonus nënshkrimi prej 13 milionë dollarësh dhe 22.5 milionë dollarë para të reja deri në fund të vitit 2027, duke e mbajtur lojtarin nën kontratë deri në sezonin 2028.
Adebawore, 25 vjeç, u zgjodh nga Colts në raundin e katërt të draftit 2023, si zgjedhja numër 110 nga Northwestern. Sezonin e kaluar ai u bë titullar dhe regjistroi katër sack-e e pesë ndërhyrje për humbje, ndërsa këtë vit, në tetë ndeshjet e para, ka tashmë katër sack-e, katër ndërhyrje për humbje dhe dy pasime të devijuara, të parat në karrierën e tij, edhe pse ka luajtur vetëm 41 për qind të aksioneve mbrojtëse të skuadrës.
Kontrata e re vjen vetëm një javë pasi Indianapolis shkëmbeu veteranët DeForest Buckner te San Francisco 49ers dhe Quenton Nelson te Seattle Seahawks, në fillimin e një rindërtimi të drejtuar nga menaxheri i përgjithshëm i përkohshëm Ed Dodds. Adebawore vetë ishte përmendur si kandidat për shkëmbim, por Colts vendosën ta mbajnë dhe roli i tij pritet të rritet pas largimit të Buckner.
Me këtë lëvizje, Indianapolis tregon se rindërtimi nuk do të thotë vetëm largime: kolonat e reja të mbrojtjes po firmosen, ndërsa skuadra vlerëson pjesën tjetër të listës para afatit të shkëmbimeve të 10 nëntorit.
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