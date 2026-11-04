Dëmtimet godasin edhe Cardinals, Jaguars dhe Falcons: Love, Hamilton, Murray dhe Ebukam në listën e të dëmtuarve
E marta e NFL-së u shënua nga një valë vendosjesh në listën e të dëmtuarve (injured reserve) në disa skuadra.
Te Arizona Cardinals, running back-u rookie Jeremiyah Love u vendos në listën e të dëmtuarve të martën, më 3 nëntor, dhe do të mungojë të paktën katër javë, siç njofton USA Today. Sipas raportimeve të Ian Rapoport të ESPN-së dhe NFL Network, bëhet fjalë për një ndrydhje të lartë të kyçit të këmbës (high-ankle sprain) që e mban jashtë katër deri në pesë javë. Love, zgjedhja e tretë e përgjithshme e draftit 2026, ishte kthyer të dielën ndaj Dallas Cowboys pas një mungese dyndeshjesh dhe regjistroi nëntë vrapime për 23 jardë përpara se të dëmtohej në pjesën e parë. Trajneri i Cardinals, Mike LaFleur, tha të hënën, siç citon Associated Press, se dëmtimi i së dielës është i ri dhe nuk lidhet me dy dëmtimet e mëparshme të kyçit — i treti dëmtim i ndryshëm i kyçit që nga gushti. Në mungesë të tij, Tyler Allgeier bëhet vrapuesi kryesor i Arizonës, sipas USA Today.
Te Jacksonville Jaguars humbjet janë edhe më të rënda. Siç njofton Jaguars Wire i USA Today, skuadra vendosi zyrtarisht në listën e të dëmtuarve mbrojtësin e vijës DaVon Hamilton dhe safety-n Eric Murray. Trajneri Liam Coen kishte thënë të hënën se të dy do të mungojnë për gjithë sezonin. Hamilton doli nga ndeshja e së dielës ndaj Indianapolisit me një dëmtim në kuadriceps, ndërsa Murray u largua me një dëmtim në bërryl. Në vend të Hamiltonit, Jacksonville do të mbështetet më shumë te Arik Armstead, Ruke Orhorhoro dhe rookie Albert Regis, ndërsa të hënën nënshkroi veteranin Austin Johnson për skuadrën stërvitore. Pa Murray-n — i cili këtë sezon ka 14 ndërhyrje — vendin pranë Antonio Johnson pritet ta marrin Rayuan Lane ose Kaevon Merriweather. Të dy lëvizjet i lënë Jaguars me dy vende të lira në rosterin prej 53 lojtarësh.
Edhe Atlanta Falcons humb një pjesë të rëndësishme të mbrojtjes. Skuadra njoftoi zyrtarisht se pass rusher-i Samson Ebukam është vendosur në listën e të dëmtuarve dhe do të mungojë të paktën katër ndeshje. Ebukam dhe wide receiver-i Zachariah Branch u larguan të dy nga humbja e së dielës ndaj Tampa Bay Buccaneers me dëmtime në kofshë (hamstring). Në shtatë paraqitje këtë sezon, Ebukam ka regjistruar 2.5 sack, 11 ndërhyrje të kombinuara, nëntë goditje ndaj kuarterbekut dhe 15 presione, shifra e pestë më e mirë mes mbrojtësve të Falcons. Trajneri Kevin Stefanski kishte thënë të hënën se skuadra pritej të ishte pa të dy lojtarët këtë javë në Madrid, por vetëm Ebukam mori përcaktimin e listës së të dëmtuarve. I nënshkruar si lojtar i lirë në mars, pas tre sezonesh me Indianapolis Colts dhe dy me San Francisco 49ers, Ebukam u draftua nga Los Angeles Rams në raundin e katërt të draftit 2017 dhe në karrierë numëron 37.5 sack, mbi 200 ndërhyrje dhe 11 fumble të detyruar.
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