☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 93.91 ▼2.26%
ARI 4,389 ▼0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $81,535 ▲ +1.49% ETH $2,650 ▲ +2.89% XRP $1.4378 ▲ +4.16% SOL $111.6200 ▲ +2.8%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 93.91 ▼2.26 % ARI 4,389 ▼0.81 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 93.91 ▼2.26 % ARI 4,389 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
FOKUS – Erdogan kërkon nē OKB masa ndërkombëtare kundër Izraelit Lufta për Iranin krijon mungesë karburanti aviacioni në Evropë në tremujorin e katërt Irani dhe Lidhja Botërore Muslimane dënojnë futjen e Ben-Gvirit në kompleksin e Al-Aksasë Nations League/ Palmer tërhiqet nga Anglia për ndeshjet e radhës, Mainoo dhe Rashford largohen të dëmtuar Forcat izraelite futen në Sirinë jugore dhe ngrenë pikë kontrolli pranë Quneitra-s
Menu
Ukraina

Naftogaz do të ndërtojë depozita nafte në Hungari, përpara dimrit të ri sulmesh ruse

Kreu në detyrë i gjigantit ukrainas të naftës dhe gazit, Serhii Fedorenko, njoftoi më 20 shtator nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi me kompaninë hungareze të energjisë Mol për ndërtimin e depozive për produkte nafte në Hungari.

· 2 min lexim

Marrëveshja u bë publike në margjinat e Samitit të ri „Carpathian 8”, që u mbajt në rajonin Ivano-Frankivsk të Ukrainës. Depozitat pritet të ndërtohen pranë kufirit ukrainas dhe t’i shërbejnë nevojave të Ukrainës, duke forcuar njëkohësisht infrastrukturën e përbashkët energjetike ndërkufitare.

Lëvizja vjen në një kohë kur Ukraina po përgatitet për një valë të re sulmesh ruse me dronë dhe raketa kundër infrastrukturës energjetike gjatë muajve të dimrit. „Mes sulmeve të vazhdueshme ruse kundër infrastrukturës sonë të karburantit, diversifikimi i rrugëve të furnizimit dhe krijimi i kapaciteteve shtesë të magazinimit jashtë zonave që përballen me sulme është çështje stabiliteti për të gjithë tregun,” shkroi Fedorenko në Facebook.

Marrëdhëniet mes Ukrainës dhe Hungarisë kanë parë një zbutje të pjesshme që nga maji, kur kryeministri pro-evropian Peter Magyar mori detyrën, duke zëvendësuar Viktor Orbanin miqësor ndaj Kremlinit. Magyar ka përjashtuar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe përshpejtimin e anëtarësimit të Kievit në BE, por ka sinjalizuar rivendosjen e marrëdhënieve reciproke dhe një qasje më konstruktive.

Burimi: The Kyiv Independent

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu