Naftogaz do të ndërtojë depozita nafte në Hungari, përpara dimrit të ri sulmesh ruse
Kreu në detyrë i gjigantit ukrainas të naftës dhe gazit, Serhii Fedorenko, njoftoi më 20 shtator nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi me kompaninë hungareze të energjisë Mol për ndërtimin e depozive për produkte nafte në Hungari.
Marrëveshja u bë publike në margjinat e Samitit të ri „Carpathian 8”, që u mbajt në rajonin Ivano-Frankivsk të Ukrainës. Depozitat pritet të ndërtohen pranë kufirit ukrainas dhe t’i shërbejnë nevojave të Ukrainës, duke forcuar njëkohësisht infrastrukturën e përbashkët energjetike ndërkufitare.
Lëvizja vjen në një kohë kur Ukraina po përgatitet për një valë të re sulmesh ruse me dronë dhe raketa kundër infrastrukturës energjetike gjatë muajve të dimrit. „Mes sulmeve të vazhdueshme ruse kundër infrastrukturës sonë të karburantit, diversifikimi i rrugëve të furnizimit dhe krijimi i kapaciteteve shtesë të magazinimit jashtë zonave që përballen me sulme është çështje stabiliteti për të gjithë tregun,” shkroi Fedorenko në Facebook.
Marrëdhëniet mes Ukrainës dhe Hungarisë kanë parë një zbutje të pjesshme që nga maji, kur kryeministri pro-evropian Peter Magyar mori detyrën, duke zëvendësuar Viktor Orbanin miqësor ndaj Kremlinit. Magyar ka përjashtuar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe përshpejtimin e anëtarësimit të Kievit në BE, por ka sinjalizuar rivendosjen e marrëdhënieve reciproke dhe një qasje më konstruktive.
Burimi: The Kyiv Independent
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