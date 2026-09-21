Zelenski: Rusia lëshoi mbi 2,000 dronë kundër Ukrainës brenda një jave — shumica reaktivë, me shpejtësi 600 km/h
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi të dielën (20 shtator) se gjatë javës së fundit Rusia ka lëshuar mbi 2,000 dronë sulmi kundër Ukrainës. Shumica e tyre ishin dronë reaktivë (jet-powered), të aftë të arrijnë shpejtësi deri në 600 km/h — çka i bën shumë më të vështirë për t’u kapur nga mbrojtja ajrore ukrainase.
Krahas dronëve, Moska lëshoi gjatë së njëjtës periudhë edhe 1,700 bomba ajrore të drejtuara dhe 19 raketa të llojeve të ndryshme, bëri të ditur Zelenski në një postim në rrjetet sociale.
Sulmet kanë goditur manastire, infrastrukturë kritike, biznese dhe ndërtesa banimi në të gjithë territorin ukrainas: rajoni i Kharkiv-it, Sumy, Odesa (infrastrukturë kritike dhe civile), Dnipropetrovsk dhe Zaporizhzhia (ndërtesa banimi), si dhe Vinnytsia, Kyiv, Zhytomyr dhe Cherkasy.
“Çdo ditë e çdo natë po mbrohemi nga sulmet ruse”, shkroi Zelenski në Facebook, ndërsa i bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë për sanksione të reja kundër Moskës: “Tani është momenti i duhur për hapa të rinj sanksionesh kundër agresorit dhe për ta detyruar paqen përmes forcës. SHBA-ja, Evropa dhe të gjitha vendet e G7-ës kanë mjetet për ta bërë. Po llogarisim në hapa të rinj e të fortë.”
Sipas autoriteteve ukrainase, Moska ka ndryshuar ndjeshëm taktikat e luftës ajrore: sulme me dronë thuajse çdo orë gjatë ditës, të shoqëruara me sulme të mëdha me raketa balistike.
Në përgjigje të intensifikimit të sulmeve, Zelenski miratoi më 19 shtator “operacione të reja me rreze të gjatë” kundër objektivave ruse, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Konteksti mbetet i zymtë: në gusht u vranë 372 civilë dhe u plagosën 2,349 të tjerë në Ukrainë — shifra e dytë më e lartë e vitit 2026, sipas Misionit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Ndërkohë, Departamenti amerikan i Shtetit miratoi më 18 shtator një shitje të mundshme sisteme të mbrojtjes ajrore për Ukrainën me vlerë 2.7 miliardë dollarë, ndërsa Zelenski pritet të takohet me presidentin Trump në Nju Jork gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Burimi: The Kyiv Independent
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