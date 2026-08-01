Ndahet nga jeta në moshën 86-vjeçare operatori i filmit Faruk Basha
Kinematografia shqiptare ka humbur një prej profesionistëve të saj të përkushtuar. Operatori i filmit Faruk Basha është ndarë nga jeta në moshën 86-vjeçare.
Lajmi u bë i ditur nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, ku në një njoftim në rrjetet sociale shprehet hidhërimi për ndarjen nga jeta të mjeshtrit të kamerës.
Gjatë karrierës së tij shumëvjeçare, Faruk Basha dha një kontribut të rëndësishëm në kinematografinë shqiptare dhe në realizimin e filmave shqiptarë, duke u vlerësuar për profesionalizmin, përkushtimin dhe pasionin ndaj artit të imazhit.
“Në kujtim të mjeshtrit të kamerës Faruk Basha. Me hidhërim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të operatorit të filmit Faruk Basha, një prej profesionistëve të përkushtuar të kinematografisë shqiptare”, thuhet në njoftimin e Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit.
Vepra dhe kontributi i tij mbeten pjesë e trashëgimisë së kinematografisë shqiptare.
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