Ndalimi i Trump-it zbatohet në praktikë: gazetarët e MS NOW nuk lejohen në Shtëpinë e Bardhë, distintivet u çaktivizuan
Gardner mbërriti të shtunën në mëngjes (19 shtator 2026) në terrenin e Shtëpisë së Bardhë me fotoreporterin e saj. Një oficer i kërkoi t’i dorëzonte distintivin e sigurisë. “Më kërkoi t’i dorëzoja distintivin. Më tha se ishte çaktivizuar,” tha Gardner në një raportim live nga jashtë perimetrit. “E pyeta pse nuk mund të hyja brenda. Më tha se ishte mbi të.”
Fotoreporterit gjithashtu iu mor distintivi dhe iu mohua hyrja, ndërsa një producente e MS NOW arriti të hynte pasi skanimi i distintivit të saj funksionoi.
Ky është veprimi i parë i njohur i zbatimit në praktikë i “ndalimit” që presidenti Donald Trump njoftoi të premten në Truth Social kundër CNN, MS NOW dhe Politico, me hyrje “effective immediately”, me arsyetimin se mbulimi i tyre është “fake news” dhe histori kumulative negative.
MS NOW deklaroi të shtunën se “synon të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona sipas Amendamentit të Parë dhe rolin thelbësor të gazetarisë së pavarur në demokracinë tonë” dhe se “Shtëpia e Bardhë i përket popullit amerikan”.
WSJ dhe CNN raportuan gjithashtu ngjarjen; ekspertët ligjorë thonë se veprimi mund të jetë antikushtetues. Është e paqartë të shtunën nëse gazetarët e CNN po bllokohen gjithashtu. Trump ndodhet këtë fundjavë në rezidencën presidenciale Camp David në Maryland.
Burimi: CNN (detajet e orëve të mëngjesit: Associated Press)
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