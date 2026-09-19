☁️
Tiranë 28°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,520 ▲ +0.95% ETH $2,643 ▲ +2.68% XRP $1.4466 ▲ +5.28% SOL $112.1300 ▲ +2.35%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Omani dhe Gjermania diskutojnë “rivendosjen e lirisë së lundrimit” në Ngushticën e Hormuzit CENTCOM: Tregtia përmes Hormuzit në nivelin më të lartë në gjashtë muaj — kalimi i sigurt i gati 200 anijeve në një javë Hamza viziton familjet Thaçi, Veseli dhe Krasniqi ​Avokati Koci kërkon nga mbrojtja e drejtuesve të UÇK-së sqarim se çka ndodhi në Hagë? Jovanoviç: Shtyrja e vizitës së von der Leyen-it më pak e rëndësishme se “ridefinimi” i marrëdhënieve Serbi–BE: bashkëpunimi po, anëtarësimi jo
Menu
Amerika

Ndalimi i Trump-it zbatohet në praktikë: gazetarët e MS NOW nuk lejohen në Shtëpinë e Bardhë, distintivet u çaktivizuan

· 2 min lexim

Gardner mbërriti të shtunën në mëngjes (19 shtator 2026) në terrenin e Shtëpisë së Bardhë me fotoreporterin e saj. Një oficer i kërkoi t’i dorëzonte distintivin e sigurisë. “Më kërkoi t’i dorëzoja distintivin. Më tha se ishte çaktivizuar,” tha Gardner në një raportim live nga jashtë perimetrit. “E pyeta pse nuk mund të hyja brenda. Më tha se ishte mbi të.”

Fotoreporterit gjithashtu iu mor distintivi dhe iu mohua hyrja, ndërsa një producente e MS NOW arriti të hynte pasi skanimi i distintivit të saj funksionoi.

Ky është veprimi i parë i njohur i zbatimit në praktikë i “ndalimit” që presidenti Donald Trump njoftoi të premten në Truth Social kundër CNN, MS NOW dhe Politico, me hyrje “effective immediately”, me arsyetimin se mbulimi i tyre është “fake news” dhe histori kumulative negative.

MS NOW deklaroi të shtunën se “synon të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona sipas Amendamentit të Parë dhe rolin thelbësor të gazetarisë së pavarur në demokracinë tonë” dhe se “Shtëpia e Bardhë i përket popullit amerikan”.

WSJ dhe CNN raportuan gjithashtu ngjarjen; ekspertët ligjorë thonë se veprimi mund të jetë antikushtetues. Është e paqartë të shtunën nëse gazetarët e CNN po bllokohen gjithashtu. Trump ndodhet këtë fundjavë në rezidencën presidenciale Camp David në Maryland.

Burimi: CNN (detajet e orëve të mëngjesit: Associated Press)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu