Trump i “ndalon” CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë — por a është ky ndalim i ligjshëm?
Njoftimi i presidentit Donald Trump për të “ndaluar” tri organizata të mëdha mediatike nga Shtëpia e Bardhë ka hapur një debat të fortë juridik në Shtetet e Bashkuara — dhe përgjigjja e ekspertëve është se ligjshmëria e masës mbetet krejtësisht e paqartë.
Të premten, më 18 shtator 2026, Trump deklaroi se po i “ndalonte” CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë, duke i quajtur “fake news” — lajme të rreme. Vetë presidenti pranoi se vendimi nuk kishte ardhur pas ndonjë incidenti të veçantë. “Në thelb janë historitë e grumbulluara gjatë viteve të fundit. Njeriu lodhet,” tha ai, në origjinal: “It’s really just cumulative stories over the last few years. You get sick of it.”
Nëse historia e deritanishme është udhëzues, ligjshmëria e një ndalimi të tillë nuk është aspak e qartë: vendimet e gjykatave amerikane në raste të ngjashme kanë qenë të përziera, herë kundër dhe herë në favor të administratës.
Në vitin 2018, Shtëpia e Bardhë e Trump-it i hoqi kredencialet gazetarit të CNN-së, Jim Acosta. Një gjyqtar federal — i emëruar nga vetë Trump — e detyroi administratën ta rikthente kredencialin, duke i dhënë të drejtë gazetarit.
Një përplasje e dytë erdhi në vitin 2025, kur administrata bllokoi agjencinë Associated Press (AP) nga Zyra Ovale dhe nga ngjarjet me grupin e ngushtë të gazetarëve (pool). Gjyqtari federal Trevor McFadden e pezulloi përkohësisht ndalimin, duke e konsideruar shkelje të mundshme të Amendamentit të Parë. Por një panel apeli, me shumicë votash 2 kundër 1 — me gjyqtarët Neomi Rao dhe Gregory Katsas, të emëruar nga Trump — e përmbysi atë urdhër. Rasti vijon ende në gjyq.
Ndalimi i ri duket se shkon edhe më tej, pasi postimi i Trump-it flet për ndalim “nga Shtëpia e Bardhë” në tërësi. Megjithatë, edhe gjyqtarët që i dhanë të drejtë administratës në rastin e AP-së e hodhën poshtë përpjekjen për ta bllokuar agjencinë nga salla East Room dhe e bënë të qartë se ndalimi nuk prekte hapësirat e shtypit, si salla e brifingut.
Ekspertët e së drejtës mediatike reaguan shpejt. Clay Calvert, nga American Enterprise Institute, e quajti lëvizjen “krejtësisht jo të papritur” (“thoroughly unsurprising”). Jenna Leventoff, nga Unioni Amerikan për Liritë Civile (ACLU), paralajmëroi se dëmi bëhet edhe pa fitore në gjyq: “Nuk ka rëndësi nëse ai fiton apo jo në gjyq, sepse ai po i frikëson mediat” (“it doesn’t matter if he wins in court or not, because he’s still chilling the media”). Ndërkaq, Mark Schoeff Jr., nga National Press Club, tha se zbatimi i ndalimit do të përbënte një “sul të paprecedent ndaj lirisë së shtypit” (“unprecedented assault on press freedom”).
Vetë Trump e pranoi pasigurinë ligjore kur u pyet nëse masa do të mbijetonte në gjyq: “Do ta shohim… Mendoj se është mirë ta theksosh, pavarësisht nëse mbijeton apo jo… varet nga gjyqtari që të bie” (“We’ll see… I think it’s good to point it out, whether it survives or doesn’t… depends on the judge you get”).
Mediet e prekura reaguan ashpër. CNN e quajti masën “sul të paligjshëm” ndaj shtypit (“illegal assault”), Politico deklaroi se do t’i mbrojë “me vendosmëri” të drejtat e Amendamentit të Parë (“vigorously”), ndërsa MS NOW nuk kishte dhënë një koment të menjëhershëm.
Burimi: USA Today
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