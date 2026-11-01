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Ukraina

Ndërprerje emergjente të energjisë në katër rrethe të rajonit të Kievit me vendim të Ukrenergo-s

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Termocentrali Darnytska në Kiev pas një sulmi rus. Pamje arkiv — Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Me vendim të Ukrenergo-s, në rrethet Brovary, Vyshhorod, Buça dhe Boryspil të rajonit të Kievit u vendosën ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, siç njofton Antikor. Lajmin e bëri të ditur kompania e energjisë.

Ndërprerjet emergjente nuk parashikohen nga oraret, ndaj kohëzgjatja e tyre nuk mund të parashikohet për momentin.

Në rrethet e tjera të rajonit të Kievit vazhdojnë të vlejnë oraret stabilizuese të ndërprerjeve.

Vendimi vjen pas goditjeve ruse ndaj energjetikës ukrainase.

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