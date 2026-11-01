Ndërprerje emergjente të energjisë në katër rrethe të rajonit të Kievit me vendim të Ukrenergo-s
Me vendim të Ukrenergo-s, në rrethet Brovary, Vyshhorod, Buça dhe Boryspil të rajonit të Kievit u vendosën ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, siç njofton Antikor. Lajmin e bëri të ditur kompania e energjisë.
Ndërprerjet emergjente nuk parashikohen nga oraret, ndaj kohëzgjatja e tyre nuk mund të parashikohet për momentin.
Në rrethet e tjera të rajonit të Kievit vazhdojnë të vlejnë oraret stabilizuese të ndërprerjeve.
Vendimi vjen pas goditjeve ruse ndaj energjetikës ukrainase.
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