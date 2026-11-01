Sulmi rus në një objekt energjetik në rajonin e Ternopilit: 12 vendbanime mbesin plotësisht ose pjesërisht pa dritë
Një goditje ruse ndaj një objekti energjetik në komunitetin e Kremenetsit, në rajonin e Ternopilit, la 12 vendbanime plotësisht ose pjesërisht pa energji elektrike.
Lajmin e bëri të ditur Administrata Ushtarake Rajonale e Ternopilit, siç njofton Antikor.
Energjëtikët tashmë po punojnë për rikthimin e furnizimit me energji.
Goditja është pjesë e valës së goditjeve ruse ndaj energjetikës ukrainase të natës së 1 nëntorit.
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