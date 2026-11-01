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Ukraina

Sulmi rus në një objekt energjetik në rajonin e Ternopilit: 12 vendbanime mbesin plotësisht ose pjesërisht pa dritë

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Shtyllë e linjës së tensionit të lartë. Pamje arkiv

Një goditje ruse ndaj një objekti energjetik në komunitetin e Kremenetsit, në rajonin e Ternopilit, la 12 vendbanime plotësisht ose pjesërisht pa energji elektrike.

Lajmin e bëri të ditur Administrata Ushtarake Rajonale e Ternopilit, siç njofton Antikor.

Energjëtikët tashmë po punojnë për rikthimin e furnizimit me energji.

Goditja është pjesë e valës së goditjeve ruse ndaj energjetikës ukrainase të natës së 1 nëntorit.

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