29 May 2026
Maqedonia

Ndërron jetë një 13-vjeçar nga Kumanova në një aksident trafiku në Çerkez

Një fëmijë trembëdhjetë vjeçar nga Kumanova ka ndërruar jetë në një aksident trafiku që ndodhi mbrëmë në rrugën rajonale Kumanovë – Shkup, në fshatin Çerkezi.

Sipas informacioneve nga Sektori i Punëve të Brendshme të Kumanovës, në aksident janë përfshirë një automjet pasagjerësh Mercedes me targa të Kumanovës, i drejtuar nga 24-vjeçari F.S. nga Kumanova, dhe një skuter elektrik i drejtuar nga i mituri 13-vjeçar nga fshati Çerkezi.

Pas aksidentit, i mituri është transportuar në Spitalin e Përgjithshëm në Kumanovë, ku një mjek e ka konstatuar të vdekur.

Policia njofton se shoferi i makinës është marrë në paraburgim në orën 21:20 dhe është ndaluar në stacionin policor.

Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike dhe një ekip hetimor nga Sektori i Punëve të Brendshme të Kumanovës kanë kryer inspektim në vendin e aksidentit, dhe shkaqet e aksidentit po hetohen.

