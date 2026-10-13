🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,803 ▼0.06%
DOW 51,719 ▼0.25%
NASDAQ 27,184 ▼0.23%
NAFTA 94.20 ▲0.49%
ARI 4,182 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $83,091 ▲ +0.77% ETH $2,507 ▼ -0.22% XRP $1.3709 ▲ +0.74% SOL $107.7900 ▲ +0.07%
S&P 500 7,803 ▼0.06 % DOW 51,719 ▼0.25 % NASDAQ 27,184 ▼0.23 % NAFTA 94.20 ▲0.49 % ARI 4,182 ▼0.2 % S&P 500 7,803 ▼0.06 % DOW 51,719 ▼0.25 % NASDAQ 27,184 ▼0.23 % NAFTA 94.20 ▲0.49 % ARI 4,182 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
Jessica Lange do të nderohet me çmimin e parë Chelsea Icon në Festivalin e Filmit Chelsea Satira, si anatomi e një tranzicioni pa fund “Qëndroni vigjilentë”- Protesta në Tiranë, ambasada e SHBA-ve paralajmëron shtetasit e vet: Është e dhunshme, mund t� “Student është ky, apo dhëndri hajdut i bufit?!”- Balla i publikoi foton nga protesta, reagon Malltezi: Vendi im si profe “SHBA pranë Shqipërisë në çeljen e negociatave dhe vizat”- Bejko: Balancat kanë ndryshuar, tani BE është më e inves
Menu
Politika

“Në vitin 2027 mbyllim negociatat me BE”- Leka: Presidenca irlandeze e ka mbështetur Shqipërinë në këtë proces!

· 2 min lexim
vitin 2027 mbyllim negociatat me

Analisti Martin Leka ka komentuar konferencën e kryeministrit Edi Rama në Luksemburg për mbylljen e Kapitullit 20, “Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale”, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit europian të Shqipërisë.

Sipas Lekës, përparimi në negociatat me BE duhet të motivojë dhe të gëzojë çdo qytetar shqiptar, pavarësisht nëse mbështet qeverinë apo opozitën.

Ai theksoi se Kapitulli 20 lidhet drejtpërdrejt me ndërmarrjet e mëdha, të mesme dhe të vogla, investimet në ekonomi dhe përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të BE.

Leka tha se reformat kërkojnë kohën e tyre, por mbyllja e kapitujve përbën një hap të rëndësishëm në rrugën drejt anëtarësimit.

“Duhet të motivojë dhe të gëzojë çdo qytetar, qeverinë dhe opozitën që jetojnë në Shqipëri. Mbyllja e Kapitullit 20, që ka të bëjë me politikat industriale, lidhet me ndërmarrjet e mëdha dhe të mesme, ndërmarrjet e vogla, investimet në ekonomi dhe gjithçka që bëhet për t’u afruar me legjislacionin e BE-së.

Reformat do të kenë edhe kohën e tyre. Është një hap i rëndësishëm. Në vitin 2027 mbyllim negociatat me BE-në. Presidenca irlandeze e ka mbështetur Shqipërinë në këtë proces.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu