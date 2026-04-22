Negociatat Iran-SHBA në pikë kritike, Teherani me sinjale të paqarta për vijimin e dialogut
Iranianët thonë se do të vazhdojnë bisedimet në Islamabad për sa kohë që SHBA-të heqin bllokadën.
Pra, zgjatja e armëpushimit është një sinjal pozitiv, por ende nuk po merren sinjale pozitive dhe as sinjale negative nga Teherani për zhvillimin e negociatave ne SHBA-në.
Situata mund të karakterizohet nga tre faktorë, së pari, paqartësia. Koha po kalon dhe tani ka një zgjatje, por mundësia e një raundi tjetër konfrontimi mbetet ende i paqartë.
Së dyti, thyeshmëria. Të gjithë presin të papriturën dhe e vetmja pikë e sigurt tani për tani është pasiguria.
Së treti, kompleksiteti. Po flasim për zgjatjen e armëpushimit dhe angazhimin e mundshëm diplomatik, ndërkohë që e dimë se ka shumë pika ngërçi. Ngushtica e Hormuzit, dosja bërthamore, lehtësimi i sanksioneve, asetet e ngrira, raketat balistike të Iranit, dëmshpërblimet e luftës dhe marrëdhëniet rajonale të Iranit. Qëndrimet e të dy palëve janë shumë të ndryshme për këto çështje.
Burimet thonë se nuk është më thjesht mosbesim, por dyshim në lidhje me çdo afrim me SHBA-në.
