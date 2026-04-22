S&P 500 7,127 ▲0.89%
DOW 49,564 ▲0.84%
NASDAQ 24,551 ▲1.2%
NAFTA 91.20 ▲1.71%
ARI 4,759 ▲0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,929 ▲ +3.59% ETH $2,403 ▲ +3.9% XRP $1.4567 ▲ +1.27% SOL $88.7800 ▲ +2.86%
Gjendet kokainë te një person nga Shkupi, dërgohet në paraburgim Një i varë dhe një i plagosur, Hoxha tregon dinamikën e ngjarjes në Memaliaj Skema të reja për fermerët, ministri Salla për Euronews Albania: Do i mbështesim me buxhete Mbyllen 20 shkolla në Suedi, shkak disa telefonata kërcënuese Emigracioni në BE, shifër rekord prej 64 milionë emigrantë në vitin 2025
Negociatat Iran-SHBA në pikë kritike, Teherani me sinjale të paqarta për vijimin e dialogut

· 2 min lexim

Iranianët thonë se do të vazhdojnë bisedimet në Islamabad për sa kohë që SHBA-të heqin bllokadën. Pra, zgjatja e armëpushimit është një sinjal pozitiv,

Iranianët thonë se do të vazhdojnë bisedimet në Islamabad për sa kohë që SHBA-të heqin bllokadën.

Pra, zgjatja e armëpushimit është një sinjal pozitiv, por ende nuk po merren sinjale pozitive dhe as sinjale negative nga Teherani për zhvillimin e negociatave ne SHBA-në.

Situata mund të karakterizohet nga tre faktorë, së pari, paqartësia. Koha po kalon dhe tani ka një zgjatje, por mundësia e një raundi tjetër konfrontimi mbetet ende i paqartë.

Së dyti, thyeshmëria. Të gjithë presin të papriturën dhe e vetmja pikë e sigurt tani për tani është pasiguria.

Së treti, kompleksiteti. Po flasim për zgjatjen e armëpushimit dhe angazhimin e mundshëm diplomatik, ndërkohë që e dimë se ka shumë pika ngërçi. Ngushtica e Hormuzit, dosja bërthamore, lehtësimi i sanksioneve, asetet e ngrira, raketat balistike të Iranit, dëmshpërblimet e luftës dhe marrëdhëniet rajonale të Iranit. Qëndrimet e të dy palëve janë shumë të ndryshme për këto çështje.

Burimet thonë se nuk është më thjesht mosbesim, por dyshim në lidhje me çdo afrim me SHBA-në.

