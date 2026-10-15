Netflix publikon trailer-in zyrtar të «Steps»: motrat e Hirushes marrin fjalën, premiera më 20 nëntor
Filmi i animuar muzikor-fantazi i Alyce Tzue dhe John Ripa kthen përrallën e Hirushes nga këndvështrimi i njerkave të saj, me zërat e Ali Wong, Stephanie Hsu dhe Amanda Seyfried — në Netflix nga 20 nëntori.
Netflix ka publikuar trailer-in zyrtar dhe posterin e filmit të animuar «Steps», komedia muzikore-fantazi që e tregon përrallën e Hirushes nga një kënd krejt tjetër: ai i njerkave të saj «të liga». Siç njofton Vital Thrills, filmi do të nisë transmetimin në platformë më 20 nëntor dhe është vlerësuar PG për aksionin, tematikën dhe humorin.
Në qendër të historisë është Lilith, e lodhur nga jeta në hijen e Hirushes: ajo vjedh shkopin magjik të Zanës Kumbarë, rrëmben Ballon Mbretërore bashkë me motrën e saj Margot dhe, pa dashje, e lë mbretërinë në duart e Priscilla-s, një intrigante që rrëmben fronin. Për ta shpëtuar mbretërinë, Lilith duhet të bashkohet pikërisht me Hirushën, në një kërkim mes trollësh motoristë, ndjekësish të këqij dhe Pyllit që Ulërin — ku në lojë është edhe vetë marrëdhënia mes motrave.
Kasti i zërave kryesohet nga Ali Wong si Lilith, Stephanie Hsu si Margot dhe Amanda Seyfried si Hirushja, ndërsa Bette Midler i jep zë Zanës Kumbarë, Nikki Glaser është Priscilla, dhe në kast janë edhe Daniel Radcliffe, Young Mazino dhe Peter Dinklage. Filmin e drejtojnë Alyce Tzue dhe John Ripa, ndërsa idenë e historisë e kanë dhënë dyshja Garfunkel and Oates, Riki Lindhome dhe Kate Micucci.
Sipas Vital Thrills, së bashku me trailer-in Netflix njoftoi edhe kolonën zanore të filmit, që del po më 20 nëntor: ajo përfshin këngën e re «Someone to Hold» të JENNIE dhe katër këngë origjinale të shkruara e prodhuara nga Justin Tranter, ndërsa muzika e filmit mban firmën e fituesit të Oscar-it Kris Bowers. Producente janë Amy Poehler, Jane Hartwell dhe Kim Lessing, përmes Paper Kite Productions.
«Steps» shënon një nga premierat familjare më të rëndësishme të sezonit të festave për Netflix-in: një përrallë e njohur nga të gjithë, e kthyer përmbys për t’u dhënë fjalën pikërisht personazheve që tradita i ka dënuar gjithmonë si antagonistë.
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