«Nevermore» zbarkon në Londër: muzikali për Edgar Allan Poe hapet në Charing Cross Theatre në korrik 2027
Shfaqja muzikore e Catalyst Theatre, e shkruar, kompozuar dhe regjuar nga Jonathan Christenson, do të luhet nga 19 korriku deri më 9 tetor 2027 — biletat dolën në shitje sot, 15 tetor.
Londra do të presë verën e ardhshme një nga produksionet më të veçanta gotike të teatrit muzikor: «Nevermore – The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe» do të ngjitet në skenën e Charing Cross Theatre nga 19 korriku deri më 9 tetor 2027, me natën e shtypit më 27 korrik, siç njofton BroadwayWorld. Biletat dolën në shitje sot, të enjten 15 tetor 2026.
Shfaqja, e shkruar, e kompozuar dhe e regjuar nga Jonathan Christenson, drejtori artistik i Catalyst Theatre, me skenografi të Bretta Gerecke-s, ndërthur biografinë, fantazinë dhe muzikën për të hyrë në botën e errët të autorit të «Korbit», «Zemra që rrëfen», «Rënia e shtëpisë Usher» dhe «Gropa dhe lavjerrësi». Pika e nisjes është një natë me shi në Richmond të Virxhinias, kur Poe hip në një avullore drejt Nju Jorkut — një udhëtim që në skenë kthehet në zbritje në kujtesën dhe imagjinatën e tij, mes ambicies, dashurisë, humbjes dhe pikëllimit.
«Nevermore» u krijua në Edmonton të Kanadasë nga Catalyst Theatre dhe është shfaqur në gjithë Kanadanë dhe jashtë saj, përfshirë festivalin LIFT në Barbican të Londrës dhe Off-Broadway-në në New World Stages më 2015, ku mori tri nominime për çmimet Lucille Lortel, ndër to edhe atë për muzikalin më të mirë. Producentët e përshkruajnë versionin londinez si më të mirin deri më sot të veprës.
Ekipi krijues plotësohet nga koreografja Laura Krewski, dizajni i efekteve zanore nga Wade Staples, dizajni i zërit nga Andrew Johnson, kasti londinez nga Neil Rutherford dhe orkestrimet nga Christenson bashkë me Matthew Skopyk-un. Sipas WhatsOnStage, kasti i produksionit londinez do të zgjidhet në pranverën e vitit 2027, ndërsa detaje të tjera do të njoftohen më vonë.
Charing Cross Theatre, teatri i vogël Off-West End nën harkadat e stacionit Charing Cross, njihet për produksione intime muzikore — një hapësirë që i shkon për shtat atmosferës së zymtë dhe poetike të Poe-së, jeta e trazuar e të cilit mbetet, gati dy shekuj pas vdekjes së tij misterioze më 1849, një nga enigmat më joshëse të letërsisë botërore.
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