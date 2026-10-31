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Kosova

Nga 2 nëntori, transporti urban në Prizren falas për disa kategori të qytetarëve

Komuna e Prizrenit subvencionon transportin urban me 1.20 euro për kilometër për pesë vjet; nga programi përfitojnë pensionistët, nxënësit, studentët, personat e dalë nga lufta dhe disa kategori të tjera.

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Komuna e Prizrenit ka njoftuar se nga e hëna, 2 nëntor 2026, do të nisë zbatimi i programit për subvencionimin e transportit urban, përmes të cilit disa kategori të qytetarëve do të përfitojnë udhëtim falas, siç njofton Telegrafi.

Sipas njoftimit të Komunës, të cilin e transmeton Telegrafi, subvencionimi do të bëhet me 1.20 euro për kilometër, për një periudhë pesëvjeçare, me mundësi vazhdimi.

Nga ky program do të përfitojnë personat e dalë nga lufta dhe familjarët e tyre, pensionistët, personat me aftësi të veçanta, policët, pjesëtarët e ushtrisë, zjarrfikësit, punëtorët e arsimit, shërbyesit civilë, nxënësit dhe studentët.

Komuna ka bërë të ditur se gjatë javës së ardhshme qytetarët do të mund të pajisen me kartelat përkatëse në zyrat e caktuara, varësisht nga kategoria të cilës i përkasin.

Sipas Komunës, programi synon të lehtësojë shpenzimet e udhëtimit për qytetarët dhe të përmirësojë qasjen në transportin publik në qytetin e Prizrenit.

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