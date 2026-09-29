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29 Sht 2026
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Mali i Zi

Nga Mareza në Tivat: Pajisje përgjimi te shtetas të huaj — policia kontrollon nëse u përdorën në Mal të Zi

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Dronë dhe pajisje teknike përgjimi
Dronë dhe pajisje teknike përgjimi të ngjashme me ato që policia malazeze gjeti te shtetas të huaj. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Policia malazeze ka gjetur pajisje të sofistikuara teknike — aparate GPS, dronë, pajisje komunikimi e kompjuterike — te shtetas të huaj në tre raste të ndara brenda një muaji e gjysmë, dhe tani çështja kryesore nuk është më çfarë kishin me vete, por nëse pajisjet u përdorën në territorin e Malit të Zi, sipas një analize të portalit RTCG.

Rasti i parë u zbulua më 11 gusht në Marezë, ku u kapën mbi 50 shtetas të huaj me mbi 100 kompjuterë, 82 telefona, 217 karta SIM, pajisje GPS, një dron dhe mbi 50.000 euro, shkruan RTCG. Më 5 shtator, policia dëboi gjashtë shtetas ukrainas, te të cilët po ashtu u gjetën pajisje GPS, dronë dhe pajisje komunikimi. Rasti i tretë ndodhi më 23 shtator në aeroportin e Tivatit, ku u arrestuan dy persona me shtetësi ruse dhe izraelite; në 19 valixhet e tyre u gjetën GPS-trackera me mikrofon, detektorë sinjalesh radio, kamera dhe pajisje video-përgjimi.

Sipas dokumenteve të Qeverisë së Malit të Zi, menjëherë pas rastit të Marezës u formua një ekip operativ ku u përfshinë ekspertë të krimit kibernetik dhe të hetimeve financiare, ndërsa u vendos bashkëpunimi me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare (ANB) dhe partnerë ndërkombëtarë, raporton RTCG. Hetuesit do të kontrollojnë kujtesën e pajisjeve, historinë e lëvizjeve GPS, kartat SIM dhe komunikimet me rrjetet celulare për të përcaktuar nëse pajisjet ishin aktive dhe kush i përdorte.

RTCG thekson se gjetja e një aparati GPS apo mikrofoni nuk është vetvetiu provë e përgjimit të paligjshëm — nevojiten prova konkrete të përdorimit, vendndodhjes dhe objektivit. Po ashtu, nuk ka ende prova të verifikuara publikisht se tre rastet janë të lidhura me njëra-tjetrën, pavarësisht ngjashmërisë së pajisjeve, shton portali. Përfundimi i analizës forenzike pritet të tregojë nëse pajisjet bartnin regjistrime, koordinata GPS apo komunikime të krijuara gjatë qëndrimeve të të dyshuarve në Mal të Zi.

Opinionit publik malazez tani i presin përgjigjet: qytetarët e Malit të Zi kanë të drejtë të dinë nëse pajisjet e përgjimit të shtetasve të huaj thjesht u gjetën me ta apo u përdorën aktivisht në territorin e tyre — dhe kjo, përfundon RTCG, ka më shumë rëndësi se spekulimet për qëllimin e tyre.

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