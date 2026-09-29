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Prokuroria heton kujt iu këndua “Đenerale, đenerale” në Tivar: Kisha thotë “festuam katedralen, jo Mlladiqin”

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Brendësia e Katedrales së Shën Gjon Vladimirit në Tivar
Pamje nga brendësia e Katedrales së Shën Gjon Vladimirit në Tivar, ku u shënua 10-vjetori i shenjtërimit. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Prokuroria Themelore e Shtetit në Tivar po heton nëse korit “Fenečki biseri” iu këndua vërtet kriminelit të luftës Ratko Mlladiq, në koncertin e mbajtur të shtunën e kaluar në Dom Kulturor në Tivar, me rastin e 10-vjetorit të shenjtërimit të Katedrales së Shën Gjon Vladimirit, siç raporton e përditshmja Vijesti. Në rrjetet sociale janë shpërndarë video ku dëgjohen vargjet “Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala” — strofë me të cilën këtë muaj është festuar Mlladiqi, i dënuar përjetësisht për gjenocid në Hagë.

Famulltari i katedrales së Tivarit, Slobodan Zekoviq, për Vijesti mohon versionin e hetimit. Sipas tij, koncerti nuk u mbyll me atë këngë dhe festa ishte vetëm për jubileun e katedrales, jo për lavdërim krimesh. Zekoviq thotë se kënga “Đenerale, đenerale” këndohet prej vitesh dhe i kushtohet, sipas tij, ish-zyrtarit policor Veljko Radenoviq, të quajtur “Gjeneral”, jo Ratko Mlladiqit.

Reagimet nuk kanë munguar. Sipas Vijesti, kryetari i Kuvendit të Tivarit dhe deputeti i Aleancës Evropiane Branislav Neneziq iu bëri thirrje “gjeneralëve dhe vojvodave” që “të anashkalojnë Tivarin evropian”, ndërsa komiteti lokal i Partisë Boshnjake tha se lavdërimi i një krimineli lufte është “diçka me të cilën kjo shoqëri nuk mund të shkojë përpara”. Qendra Kulturore e Tivarit, nga ana tjetër, tha se nuk mund të mbajë përgjegjësi për përmbajtjen e programeve të organizuara nga të tjerë.

Ngjarjet për jubileun u mbajtën të premten dhe të shtunën (25 dhe 26 shtator): të premten u prezantua monografia “Dugo očekivani dan”, ndërsa të shtunën u shërbye liturgjia me mitropolitin Joanikije dhe tre peshkopë të tjerë, shkruan Vijesti. Prokuroria tani duhet të përcaktojë nëse vargjet e kënduara në koncert përbëjnë vepër penale të lavdërimit të krimit të luftës.

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