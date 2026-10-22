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Kronika

Nga Spajiç te Merz dhe Kos, Rama ndan foto nga takimet e bëra në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit në Malin e Zi

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Kryeministri Edi Rama ka ndarë sërish momente nga pjesëmarrja e tij në Budva të Malit të Zi, ku ka marrë pjesë në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit.

Këtë herë, kryeministri ka ndarë disa foto ku shfaqet duke u takuar me kryeministrin e Malit të Zi, Milojko Spajiç, kancelarin gjerman Friedrich Merz, komisioneren evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, si dhe me pjesëmarrës të tjerë në takimin e nivelit të lartë.

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