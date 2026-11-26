Nijstad e kërkon Barça, Twente bllokon shitjen e yjeve në merkaton e dimrit
Barcelona përballet me një pengesë të re në operacionin që duhet të finalizohet me transferimin e Ruud Nijstad në “Spotify Camp Nou”.
Twente nuk është e gatshme ta dobësojë skuadrën e saj gjatë merkatos dimërore dhe synon të bllokojë largimin e lojtarëve të saj kryesorë, përfshirë qendërmbrojtësin e ri, i cili admirohet shumë nga drejtuesit sportiv të Barçës.
Sipas “Twente Insite”, e cila është e specializuar në lajmet rreth klubit me seli në Enschede, Erik ten Hag, drejtori sportiv i klubit, dëshiron ta mbajë të paprekur bërthamën e skuadrës deri në fund të sezonit. Kjo gazetë thekson një direktivë shumë të qartë: “Asnjë nga 18 lojtarët e parë nuk mund të largohet gjatë merkatos së dimrit”. A.V.
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