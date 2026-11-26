SHBA – Moti i keq anulon qindra fluturime në Ditën e Falënderimeve
Sipas CNN, qindra fluturime janë anuluar që në orët e mëngjesit të sotëm.
Një ditë më parë, mbi 6 000 fluturime kishin pësuar vonesa, ndërsa afro 150 ishin anuluar.
Vonesat kanë vijuar edhe në aeroportin e Majamit, pas daljes nga pista të një avioni transportues mallrash.
Në bregun lindor të SHBA-së, niveli i ujit mund të arrijë vlerat më të larta që nga viti 2012, kur vendin e goditi superstuhia “Sandy”.
Verilindja dhe rajoni i Atlantikut të Mesëm përballen gjithashtu me rrezikun e ndërprerjeve të energjisë elektrike për shkak të erërave të forta.
Për herë të parë në historinë e saj, parada e 100-të e “Macy’s” për Ditën e Falënderimeve është shtyrë për shkak të parashikimeve për reshje shiu dhe erëra të fuqishme.
Ndërkohë, në bregun perëndimor, një stuhi ka përfshirë veriperëndimin e Paqësorit, duke shkaktuar batica jashtëzakonisht të larta. Në San Diego janë thyer rekorde, ndërsa dallgët e fuqishme kanë shembur një pjesë të një moli pranë San Franciskos./ /Ad.Ab./ a.jor.
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