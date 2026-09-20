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Nisma e re e së majtës në Serbi: lindi «Inicijativa për socializëm demokratik»

Kuvendi themelues në Novi Sad bashkoi platformën «Solidarnost» dhe grupin «Borba je obaveza»; vendimi i parë: mbështetje për lëvizjen studentore

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Radivoje Jovović, i zgjedhur kopryetar i Nismës për socializëm demokratik (Foto: Danas)
Radivoje Jovović, i zgjedhur kopryetar i Nismës për socializëm demokratik (Foto: Danas)

Novi Sad, 20 shtator – Në Kuvendin themelues të mbajtur sot në Novi Sad, platforma politike «Solidarnost» dhe grupi joformal qytetar «Borba je obaveza» u bashkuan në organizatën e re «Inicijativa za demokratski socijalizam» (Nisma për socializëm demokratik), duke shënuar krijimin e një subjekti të ri të së majtës demokratike në Serbi.

Vendimi i parë politik i Kuvendit themelues ishte miratimi unanim i Deklaratës për mbështetjen e lëvizjes studentore dhe listës zgjedhore «Studentska lista – Studenti pobeđuju» (Lista studentore – Studentët fitojnë). Me unanimitet u miratua edhe Deklarata për pashlyeshmërinë e të mirave publike, me të cilën mbrojtja dhe ruajtja e tyre për komunitetin u shpall një nga objektivat strategjikë të organizatës së re.

IDS-i prezantohet si organizatë e së majtës demokratike që angazhohet për një shoqëri ku secili mund të jetojë denjësisht nga puna e vet, ku punëtorët kanë zë në vendimmarrje për kushtet e punës, ku arsimi, shëndetësia, kultura dhe shërbimet e tjera publike janë të arritshme për të gjithë, ku strehimi është e drejtë e garantuar për çdo njeri dhe ku të mirat dhe pasuritë publike u takojnë të gjithëve.

Kuvendi zgjodhi edhe drejtuesit e parë të organizatës: kopryetarë u zgjodhën Melanija Lojpur dhe Radivoje Jovović, ndërsa zëvendës të tyre u zgjodhën Miloš Baković Jadžić dhe Sanja Vojinović.

Burimi: Danas

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