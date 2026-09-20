Šoškić: Ka indicie për shpenzime joracionale të ndërmarrjeve publike dhe borxh të tepruar
Ekonomisti dhe ish-guvernatori i Bankës Popullore të Serbisë kërkon analizë të detajuar të projekteve të mëdha shtetërore pas zgjedhjeve
Ekonomisti Dejan Šoškić, ish-guvernatori i Bankës Popullore të Serbisë dhe profesor në Fakultetin Ekonomik, i cili kandidon në listën studentore zgjedhore, deklaroi sot për agjencinë FoNet se ekzistojnë indicie për shpenzime joracionale të fondeve të ndërmarrjeve publike, borxh të tepruar, si dhe shitje të disa pjesëve strategjike e të vlefshme të pronës së tyre. Sipas tij, organet e ardhshme shtetërore duhet të përcaktojnë faktet dhe të informojnë publikun.
Šoškić këmbënguli se pas zgjedhjeve duhet bërë një analizë e hollësishme e gjendjes ekonomike dhe financiare të vendit, duke hetuar realizimin e projekteve të mëdha shtetërore të pushtetit: EXPO, Stadiumi Kombëtar, infrastruktura e transportit, hapja e fabrikave dhe projekti “Beograd na vodi” — duke përcaktuar flukset e parave dhe dëmin eventual për buxhetin e qytetarët. Ai theksoi se veprimet paszgjedhore duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, dhe se prioritet i një qeverie të ardhshme duhet të jetë shpenzimi më racional i fondeve publike, përmes luftës kundër korrupsionit dhe punës më profesionale të institucioneve shtetërore.
Ai kujtoi se Serbia në vitin 2012 ishte e borxhuar rreth 14,5 miliardë euro, ndërsa sot borxhi zyrtar publik është rreth 42 miliardë euro. Pavarësisht borxhit shtesë prej 28 miliardë eurosh, Serbia sot mbetet më shumë prapa vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore sesa në vitin 2012.
Lidhur me pretendimet e pushtetit se ndryshimi i tij do të rrezikonte pagat dhe pensionet, Šoškić u përgjigj se janë “marri”. “Kërkesat dhe Plani Studentor janë të qartë. Realizimi i tyre çon pikërisht në më shumë stabilitet ekonomik, rritje ekonomike dhe rritje të mirëqenies, pra edhe të pagave e pensioneve,” tha ai. Ai iu referua edhe punës së fituesve të Çmimit Nobel për Ekonominë 2024 (Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson), që tregon rëndësinë e institucioneve për prosperitetin ekonomik afatgjatë.
Šoškić shtoi se ende janë të paqarta marrëveshjet e mundshme të koalicionit dhe zgjidhjet konkrete të kuadrove — masat konkrete varen nga to; por theksi i qartë, sipas tij, është “zhbllokimi i institucioneve shtetërore” dhe rivendosja e funksionimit të tyre normal sipas Kushtetutës dhe ligjeve.
Burimi: Danas
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