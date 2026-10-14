Një i plagosur në Riad nga mbetjet e raketës së kapur të Huthi-t, njofton mbrojtja civile saudite
Mbrojtja civile saudite tha se mbetjet e një rakete të Huthi-t, të kapur në ajër, plagosën një banor në Riad dhe shkaktuan dëme të kufizuara materiale.
Mbrojtja civile e Arabisë Saudite njoftoi se një banor u plagos në Riad nga mbetjet e një rakete të Huthi-t që u kap në ajër, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Sipas njoftimit, rënia e mbetjeve shkaktoi edhe dëme të kufizuara materiale në kryeqytetin saudit. Plagosja është pasojë e drejtpërdrejtë e valës së fundit të sulmeve të grupit jemenas ndaj objektivave saudite.
Më herët gjatë ditës, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kishte kapur një raketë balistike të nisur drejt Riadit, ndërsa Huthi-t kishin premtuar sulme të mëtejshme ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës në mbretëri, në përgjigje të goditjeve saudite në Jemen.
Shkëmbimet e zjarrit mes Arabisë Saudite dhe Huthi-t të lidhur me Iranin janë intensifikuar gjatë javës së fundit, duke e zgjeruar konfliktin SHBA–Iran në frontin saudit-jemenas dhe duke mbajtur kryeqytetin saudit në gatishmëri të lartë.
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