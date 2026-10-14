Presidenti i Libanit dhe ministri i Jashtëm i Iranit bisedojnë për zgjidhje diplomatike të konflikteve rajonale
Joseph Aoun dhe Abbas Araghchi diskutuan në telefon zhvillimet e fundit rajonale dhe mbështetën diplomacinë si rrugën e preferuar për t'u dhënë fund konflikteve, njoftoi presidenca libaneze.
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dhe ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, biseduan në telefon për zhvillimet e fundit rajonale, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar presidencën libaneze.
Sipas presidencës, të dyja palët mbështetën zgjidhjet diplomatike si rrugën e preferuar për t’u dhënë fund konflikteve që kanë përfshirë rajonin. Telefonata vjen në një ditë kur ministri izraelit i Mbrojtjes kërcënoi Hezbollahun me humbje të mëtejshme territori nëse grupi i bashkohet Iranit në një sulm ndaj Izraelit.
Libani mbetet drejtpërdrejt i ekspozuar ndaj përshkallëzimit: jugu i vendit vazhdon të goditet nga Izraeli, ndërsa Bejruti përpiqet të ruajë kanale të hapura si me Teheranin, ashtu edhe me vendet e Gjirit.
Aoun kishte shprehur një ditë më parë solidaritetin e Libanit me Arabinë Saudite pas sulmeve të Huthi-t, duke theksuar respektimin e sovranitetit saudit — një ekuilibër delikat për një vend që kërkon të mos tërhiqet në luftën SHBA–Iran.
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