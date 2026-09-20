☁️
Tiranë 24°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,324 ▼ -1.04% ETH $2,574 ▼ -2.15% XRP $1.3831 ▼ -2.61% SOL $108.7300 ▼ -3.07%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Vuçiç: “Argument i mjaftueshëm” për Iniciativën Karpatike me Zelenskin — 90 milionë banorë; javën e ardhshme në Nju Jork Holandë, përleshje midis policisë dhe protestuesve të ekstremit të djathtë në Hagë Fico: Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës nuk është lufta jonë Sulm masiv në Moskë, mbi 249 dronë ukrainas mbi Rusi, 2 të vrarë dhe 6 të plagosur Arabia Saudite konfirmon se Huthët u përpoqën të kryenin një sulm me raketa në Riad
Menu
MLS

Një lepur ndërpret ndeshjen FC Dallas–Austin FC në Toyota Stadium

· 2 min lexim

Në minutën e 76-të të ndeshjes mes FC Dallas dhe Austin FC, që përfundoi 0-0, një lepur hyri në fushë te Toyota Stadium dhe ndërpreu lojën. Episodi shkaktoi një ndërprerje të shkurtër në takimin e rivalëve të Teksasit dhe tërhoqi vëmendjen e tifozërisë.

Siç raporton mlssoccer, sulmuesi i Dallasit, Logan Farrington, së bashku me një anëtar të stafit, lëvizën tabelat e reklamave për të krijuar një rrugë daljeje dhe ndihmuan kafshën të largohej nga fusha. Pas kësaj, ndeshja vazhdoi pa incidente të tjera të rëndësishme.

Gjatë muajit të fundit, ka pasur një rritje të rasteve kur ndeshjet e MLS janë ndalur për shkak të ndërhyrjeve të papritura: fillimisht një fëmijë hyri në fushë në PayPal Park, më pas një vevericë u shfaq në TQL Stadium të FC Cincinnati, dhe më vonë u përmend edhe një rast i shpejtë gjatë Matchday 27.

Ngjarja në Toyota Stadium është pjesë e një serie episodeve që kanë ndërprerë zhvillimin e ndeshjeve dhe ngjallin pyetje për menaxhimin e sigurisë në stadiume; për këto zhvillime, mlssoccer jep detaje mbi incidentin dhe mënyrën se si u trajtua ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu