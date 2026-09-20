Një lepur ndërpret ndeshjen FC Dallas–Austin FC në Toyota Stadium
Në minutën e 76-të të ndeshjes mes FC Dallas dhe Austin FC, që përfundoi 0-0, një lepur hyri në fushë te Toyota Stadium dhe ndërpreu lojën. Episodi shkaktoi një ndërprerje të shkurtër në takimin e rivalëve të Teksasit dhe tërhoqi vëmendjen e tifozërisë.
Siç raporton mlssoccer, sulmuesi i Dallasit, Logan Farrington, së bashku me një anëtar të stafit, lëvizën tabelat e reklamave për të krijuar një rrugë daljeje dhe ndihmuan kafshën të largohej nga fusha. Pas kësaj, ndeshja vazhdoi pa incidente të tjera të rëndësishme.
Gjatë muajit të fundit, ka pasur një rritje të rasteve kur ndeshjet e MLS janë ndalur për shkak të ndërhyrjeve të papritura: fillimisht një fëmijë hyri në fushë në PayPal Park, më pas një vevericë u shfaq në TQL Stadium të FC Cincinnati, dhe më vonë u përmend edhe një rast i shpejtë gjatë Matchday 27.
Ngjarja në Toyota Stadium është pjesë e një serie episodeve që kanë ndërprerë zhvillimin e ndeshjeve dhe ngjallin pyetje për menaxhimin e sigurisë në stadiume; për këto zhvillime, mlssoccer jep detaje mbi incidentin dhe mënyrën se si u trajtua ai.
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