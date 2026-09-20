Denis Bouanga kalon Carlos Velan dhe bëhet golashënuesi më i mirë i LAFC në ndeshjet e rregullta të MLS
Denis Bouanga konsolidoi vendin e tij në historikun e LAFC gjatë ndeshjes së Matchday 27, kur shënoi në minutën e 53-të pas asistit të Son Heung-Min në barazimin 2-2 kundër San Jose Earthquakes. Ky gol i dha atij një rekord të ri të klubit në golat e shënuar në ndeshjet e rregullta të MLS.
Siç raporton mlssoccer, Bouanga tani ka 79 gola në 127 paraqitje në sezonet e rregullta të MLS, duke kaluar Carlos Velan, i cili shënoi 78 gola në 152 ndeshje të rregullta.
Bouanga ishte tashmë golashënuesi më i mirë i LAFC në të gjitha konkurset, me 122 gola gjatë karrierës me klubin, krahasuar me 93 të Velas. Vela, si lojtari i parë Designated Player i klubit, shquhet për sezonin 2019 ku mori çmimin MVP dhe Golden Boot të MLS. Bouanga u bashkua me LAFC në gusht të 2022 nga Saint-Étienne dhe ishte pjesë e skuadrës që fitoi dyshen MLS Cup dhe Supporters’ Shield të po atij viti; ai është gjithashtu tre herë pjesë e MLS Best XI dhe njihet si një nga sulmuesit më të rrezikshëm në ligë.
Sipas mlssoccer, Bouanga është lojtari i vetëm në historinë e MLS që ka shënuar 20 apo më shumë gola në tre sezone radhazi; këtë sezon ai ka shënuar 14 gola për ekipin dhe i mbeten shtatë ndeshje për të tentuar të arrijë sërish shifrën 20.
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