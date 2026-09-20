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MLS

Morgan Whittaker shfaqet me dy gola te Colorado Rapids

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Morgan Whittaker, blerja rekord e klubit Colorado Rapids, tregoi menjëherë potencialin e tij duke shënuar dy gola në ndeshjen e parë si titullar në MLS. Takimi përfundoi 3-3 ndaj Seattle Sounders FC në Dick’s Sporting Goods Park, ndërsa kjo ishte paraqitja e tij e dytë për Rapids që pas transferimit nga Middlesbrough nga EFL Championship për një tarifë të raportuar prej 10.7 milionë dollarësh.

Siç raporton mlssoccer, Whittaker hapi serinë në minutën e 28-të me një goditje të majtë, duke devijuar në rrjetë një asist të Paxten Aaronson. Ai vulosi performancën e tij në minutën e 76-të, përsëri me të majtën, pas një krosimi të kapitalizuar nga bashkëlojtari i tij Aaronson.

Pavarësisht dygolëshit të Whittaker, Colorado mori vetëm një pikë, pasi Seattle arriti të barazojë me gola të vonshëm nga Dejan Joveljić dhe Caden Clark. Rapids shpresojnë që integrimi i sulmuesit të përforcojë ofensivën ndërsa afrohen fazat përfundimtare të Audi 2026 MLS Cup Playoffs.

Performanca e Whittaker do të ndiqet me vëmendje në ditët në vazhdim, si shprehet edhe mlssoccer.

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