Një lojtar i ri i Rockies u ul në stol pas shenjës me gishtin e mesëm ndaj tifozëve të Braves, trajneri e quajti ‘turp’
Qendërfushori i Colorado Rockies, Cole Carrigg, do të qëndrojë jashtë formacionit për “disa ditë” pas incidentit gjatë humbjes së ekipit të shtunën kundër Atlanta Braves në Truist Park, kur ai i tregoi gishtin e mesëm tifozëve pas një tentimi për të kapur një dopietë të Michael Harris II që rezultoi me dy pikë të pranuara.
Sipas Bleacher Report, trajneri Warren Schaeffer tha të dielën se “Cole bëri një gabim — ai e di që kjo është një turp për organizatën dhe ne nuk e pranojmë një gjë të tillë”, duke shtuar se “të gjithë bëjnë gabime” por se ka pasojë: lojtari do të ulet për disa ditë, edhe pse dëshiron të luajë çdo ditë.
Carrigg nuk nisi ndeshjen të dielën, por hyri si zëvendës goditës në pjesën e shtatë me ekipin duke humbur 2-1; ai u eliminua duke goditur në boshte dhe më pas qëndroi në fushë si qendërfushor. Më pas ai kërkoi falje ndaj shokëve të skuadrës dhe organizatës, duke e quajtur sjelljen e tij të papranueshme dhe duke theksuar se luan me përkushtim maksimal. Në 67 ndeshje këtë sezon ai ka përqindjet .263/.345/.444, me 18 dopieta, tre tripleta, gjashtë home-run dhe 36 RBI.
Sipas Bleacher Report, humbja e së shtunës i la Rockies me bilancin 52-84, rekordin më të dobët në Ligën Kombëtare dhe të njëjtin me Los Angeles Angels si më i dobët në të gjithë bejsbollin; Colorado po përjeton sezonin e tetë rradhazi me më shumë humbje dhe do të përpiqet të prishë serinë prej tre ndeshjesh pa fitore edhe pa prezencën e Carrigg në formacion.
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