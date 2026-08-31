Tërmet në jug të Shqipërisë, mediat italiane dhe greke raportojnë lëkundje pranë Himarës
Një tërmet me magnitudë rreth 4.5–4.6 goditi jugun e Shqipërisë në orët e para të së dielës, 30 gusht, duke u ndier në disa zona të vendit dhe duke tërhequr vëmendjen e mediave të huaja, veçanërisht në Itali dhe Greqi. Deri tani nuk janë raportuar viktima apo dëme materiale.
Media italiane MeteoWeb shkruan se lëkundja u regjistrua në orën 00:35, me epiqendër rreth 13 kilometra në lindje-verilindje të Himarës dhe me thellësi rreth 9 kilometra. Për shkak të thellësisë së vogël, tërmeti është ndier qartë në sipërfaqe.
Edhe media greke Zougla raportoi tërmetin, duke iu referuar të dhënave të Qendrës Sizmologjike Euro-Mesdhetare. Sipas saj, epiqendra ishte rreth 6 kilometra në lindje-verilindje të Himarës dhe thellësia u vlerësua në rreth 5 kilometra. Diferencat e vogla në të dhënat e para janë të zakonshme, pasi institucionet sizmologjike i rishikojnë matjet pas analizimit të mëtejshëm të valëve sizmike.
Të dhënat e bazuara te USGS e vendosin magnitudën në 4.8, me epiqendrën rreth 13 kilometra në lindje-verilindje të Himarës dhe thellësi 10 kilometra. Sipas këtyre të dhënave, lëkundja është raportuar si e ndier nga dhjetëra persona.
MeteoWeb e vendos ngjarjen edhe në një kontekst më të gjerë sizmologjik. Bregdeti nga Vlora deri në Konispol ndodhet në një zonë aktive tektonike, ku ndërveprojnë strukturat e mikropllakës së Adriatikut me sistemin albaniko-helen. Në këtë brez janë regjistruar historikisht edhe tërmete shumë më të fuqishme.
Media italiane kujton veçanërisht tërmetin shkatërrues të Himarës të vitit 1893, si dhe tërmete të tjera historike në zonat e Vlorës, Tepelenës dhe Llogarasë. Këto të dhëna nuk tregojnë se lëkundja e së dielës është paralajmërim për një tërmet më të madh, por dëshmojnë se jugu i Shqipërisë ndodhet në një nga zonat sizmike aktive të Ballkanit.
Rëndësia e ngjarjes lidhet edhe me faktin se Himara dhe Riviera shqiptare janë në kulmin e sezonit turistik, me një numër të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. Megjithatë, informacionet e deritanishme nuk tregojnë dëmtime të ndërtesave, probleme infrastrukturore apo pasoja për turistët dhe banorët.
Raportimi nga mediat italiane dhe greke tregon gjithashtu interesin rajonal për aktivitetin sizmik në Shqipëri, pasi tërmetet në bregdetin jugor mund të ndihen edhe në zonat përballë Adriatikut dhe Jonit.
Lexo raportimin e MeteoWeb në Itali
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.