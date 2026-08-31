Tyrese Haliburton reagon pas blerjes së një banke në Iowa nga Harrison Barnes
Tyrese Haliburton, ylli i Indiana Pacers dhe ish-shok skuadre i Harrison Barnes te Sacramento Kings, u shfaq me një reagim humoristik në rrjete sociale pasi u bë e ditur se Barnes kishte blerë një bankë të vogël në shtetin e tij, Iowa. Lajmi tërhoqi vëmendjen gjatë pauzës së sezonit të NBA-së, pasi blerja sinjalizon interesin e Barnes për angazhime jashtë fushës së basketbollit.
Siç raporton Bleacher Report, vendimi i Barnes për të blerë Community State Bank në Paton erdhi në lidhje me një intervistë ku ai foli për angazhimin e tij në sektorin bankar dhe mënyrën si kërkon të mbështesë komunitetin lokal. Reagimi i Haliburton u bë i dukshëm ditën pas publikimit të informacionit dhe u komentua si një shaka e lehtë nga kolegët dhe ndjekësit.
Barnes ka ndërtuar gjatë karrierës edhe një portofol investimesh dhe, sipas Spotrac, ka fituar rreth 224.1 milionë dollarë në 13 vjet si profesionist. Ai është themelues i firmës Barnes & Co., e cila, siç vetë kompania sqaron, fokusohet në ruajtjen dhe zhvillimin e kapitalit familjar dhe përfshin interesa në shërbimet financiare dhe teknologjitë B2B financiare. Emra të tjerë në portofolin e tij përfshijnë banka dhe shoqëri të ndryshme financiare si HBT Financial, Triumph Financial, Live Oak Bank dhe të tjera.
Në biseda për media lokale, përfshirë një intervistë me Coltrane Carlson të Raccoon Valley Radio, Barnes theksoi se synon të jetë i përqendruar plotësisht kur punon në projekte jashtë basketbollit dhe vuri në dukje rolin e bankave komunitare gjatë pandemisë, kur ato ndihmuan në shpërndarjen e hua-ve PPP. Reagimi i Haliburton nxori në pah se lëvizjet e Barnes janë pjesë e një plani më të gjerë pas-karriere, një temë që do të ndiqet më tej nga tifozët dhe analistët, sipas Bleacher Report.
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