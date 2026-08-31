Cavan Sullivan shkëlqen, Messi shënon katër gola dhe ngjarjet kryesore nga Java 23 e MLS
Java 23 e Major League Soccer ofroi ndeshje të ndezura dhe disa rezultatesh me shumë gola, përfshirë fitore të mëdha dhe barazime të tensionuara në fusha të ndryshme. Disa skuadra gjetën ritmin pas rikthimit nga pushimet ndërkombëtare, ndërsa për disa të tjerë java krijoi më shumë pyetje se sa përgjigje.
Siç raporton mlssoccer, Philadephia Union dominoi New York Red Bulls me një fitore 3-1, ku 16-vjeçari Cavan Sullivan shënoi golin vendimtar — i dyti në dy ndeshjet e fundit dhe i pesti kontribuim në katër takimet e fundit të skuadrës. Me këto paraqitje ai ka arritur 10 kontribuime në kampionat këtë sezon, duke barazuar rekordin e moshës së tij të vendosur më parë nga Freddy Adu. Union vazhdojnë pa humbje që pas ndalesës së Kupës së Botës dhe kanë ngushtuar diferencën drejt zonës së playoff-it, me të rinjtë si Sullivan dhe Neil Pierre që luajnë rolin vendimtar në ringritjen e ekipit.
Inter Miami rimëkëmbi ritmin me një fitore spektakolare 7-1 kundër CF Montréal, ku Lionel Messi shënoi katër gola në një paraqitje të shkëlqyer individuale. Një ndryshim stafi teknik erdhi pak më parë, me emërimin e Cristian “Kily” González si trajner, por ai nuk ishte ende në pankinë, ndërsa rezultati shërbeu për të ndërprerë serinë prej pesë ndeshjesh pa fitore. Me këtë performancë Messi kaloi në krye të garës për Këpucën e Artë, duke lënë pas konkurrencën.
Nashville SC vazhdoi rrugën e tij imponuese dhe mposhti FC Cincinnati 4-0, me golat e shënuar edhe nga tre lojtarët e tyre kryesorë të dizajnuar si DP: Hany Mukhtar, Sam Surridge dhe Cristian Espinoza. Përveç kontrolleve të ndeshjes, skuadra vazhdon një vazhdimësi të fortë në shtëpi (11 fitore, 0 humbje, 1 barazim) dhe po ndjek objektivat për Shield-in e sezonit rregullt dhe rekorde individuale të pikëve.
Seattle Sounders mori frymë optimizmi nga përforcimi i ri Dejan Joveljić, i cili shënoi dy herë në startin e tij të parë për klubin, ndërsa rikthimi i Cristian Roldan pas dëmtimit rriti moralin. Megjithatë, fragilitetet defensive u shfaqën përsëri kur Robert Lewandowski barazoi për Chicago Fire në minutën e 82-të, duke i çuar ndeshjen në barazim.
Në ndeshjet tjera barazimet me gola ishin protagonista: Minnesota United dhe Orlando City ndanë pikët pas një takimi 3-3, në të cilin Orlando kishte avantazhin 2-0, Minnessota u rikthye me tre gola të shpejtë në pjesën e dytë, dhe një gol në fund nga Tyrese Spicer vendosi barazimin. Më pas, St. Louis CITY dhe FC Dallas patën një tjetër spektakël që u mbyll 3-3, me Dallas që erdhi nga mbrapa për të barazuar në minutat shtesë me dopiom tëin
New England Revolution fitoi 3-1 në fushën e Columbus Crew, ku Carles Gil ishte përsëri vendimtar — si me gol ashtu edhe me dy asistime — duke theksuar rëndësinë e tij në krijimin e lojës. Shtojcat si Jack Harrison dhe rikthimi i Matt Turner kanë ndihmuar që Revs të ngjiten në renditje dhe të krijojnë konsistencë pozitive.
Rreth fushave të tjera, LAFC u ndal 0-0 me D.C. United në një përballje ku portierët Hugo Lloris dhe Sean Johnson ishin ndër protagonistët. Colorado Rapids fitoi 1-0 ndaj Real Salt Lake në një ndeshje emocionale, ku sulmuesi Rafa Navarro u shfaq si pjesë kyçe dhe u përfol për një transferim të mundshëm. Në Kaliforni Jugore, San Diego FC arriti një fitore 3-1 ndaj LA Galaxy, ku Hirving Lozano shkoi në rrjetë por goli i mundshëm i barazimit të Galaxyt u anulua pas një faulli të konfirmuar në video.
Java 23 la pasë paraqitje të ndara: talente të reja që hodhën hije mbi ndeshjet, yje të mëdhenj që ripërtërihen me gola spektakolarë dhe skuadra që konfirmojnë përformancat e tyre në garën për trofe. Përmbledhja e ndezur dhe rezultatet e kësaj jave janë dokumentuar edhe nga mlssoccer.
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