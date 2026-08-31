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Festivali India Hockey 360 afron hokejin e akullit te komunitetet në Chandigarh

· 3 min lexim

Festivali India Hockey 360 u zhvillua në Chandigarh nga 31 korriku deri më 2 gusht, me pjesëmarrjen e Harry Mahesh, trajner ndihmës në Abbotsford (filiali i Vancouver Canucks në American Hockey League), dhe analistit radiofonik Randip Janda. Evenimenti tre-ditor synoi të prezantonte hokejin e akullit ndaj një publiku të gjerë në një zonë me traditë kryesisht në kriket, duke kombinuar sesione për të rinj, trajnime për trajnerë dhe aktivitetet e roller-hokey.

Siç raporton nhl, organizimi u drejtua nga Randip Janda dhe Tulsea Sports Marketing, me mbështetje nga klube si Vancouver Canucks, Anaheim Ducks dhe Toronto Maple Leafs, si dhe kompani dhe federata të ndryshme të hokejit. Programi përfshiu një ekspozitë “try hockey” në qendrën tregtare Nexus Elante, ku rreth 800 persona u përpoqën të godisnin portën në një ditë, një samit trajnerësh dhe një klinikë roller-hokey; në mall u panë fëmijë të vegjël që provuan sportin dhe edhe persona më të moshuar të interesuar.

Harry Mahesh ishte i pranishëm si folës kryesor në samitin e trajnerëve dhe në klinikën e roller-hokey në Sector 10 Rink. Ai vlerësoi interesin lokal, duke thënë se pavarësisht numrit modest të palestrave të brendshme në vend, shumë lojtarë tashmë mendojnë të kalojnë në karrierën e trajnimit. Organizatorët raportuan pjesëmarrjen e rreth 15–16 trajnerëve në sesionet e specializuara.

Mahesh, i rritur në British Columbia, ka kaluar nga loja në nivelet e vogla profesionale të Amerikës Veriore drejt karrierës së trajnimit, me përvoja në ligat provinciale dhe junior. Në 2021 ai u bë menaxher i parë me prejardhje nga Azia e Jugut në nivelin Junior A në Kanada, kur u emërua GM dhe trajner i skuadrës së Winnipeg në MJHL. Ai ishte gjithashtu pjesë e skuadrës së Abbotsford që fitoi Calder Cup në 2025. Harjinder Singh, sekretar i Ice Hockey Association of India, e përshkroi Mahesh si një figurë inspiruese për lojtarët indianë, duke kujtuar edhe një ndeshje mikpritëse në 2015, kur Mahesh dhe vëllai i tij Gary luajtën me përfaqësuesen e Indisë në një ndeshje miqësore në Brampton.

India është anëtare e Federatës Ndërkombëtare të Hokejit që nga 1989 dhe, sipas të dhënave të IIHF, ka rreth 2,554 lojtarë meshkuj e femra; vendi pritet të fillojë pjesëmarrjen në turnetë botërore të IIHF nga viti 2027 në Divizionin IV. Aktivitetet si vizita e Hayley Wickenheiser dhe Andrew Ference në Ladakh në janar 2018, apo udhëtimi i përfaqësueses së parë femërore të Indisë në festivalin e Wickenheiser në Alberta në 2018, tregojnë për përpjekjet ndërkombëtare për të mbështetur zhvillimin e sportit në vend. Sipas nhl, organizatorët shpresojnë të ndërtojnë një rrjet trajtimesh e kampesh që do të sjellë më shumë fëmijë dhe trajnerë drejt hokejit në Indi.

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