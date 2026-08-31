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MLB

Snoopy hodhi gjuajtjen e parë të çuditshme para ndeshjes Mets–Astros

· 1 min lexim

Snoopy, personazhi i njohur i stripit Peanuts, bëri gjuajtjen e parë para ndeshjes mes New York Mets dhe Houston Astros. Hodhja e tij nënkrah ishte shumë e largët nga qëllimi, por ai festoi në mënyrë të dukshme para fillimit të përballjes që përfundoi me fitoren e Mets, 6-2.

Sipas Bleacher Report, momenti u shfaq si një përmbledhje argëtuese përpara ndeshjes: gjuajtja nuk ishte e suksesshme, por reagimi i Snoopy-t dhe atmosfera rreth tij tërhoqën vëmendjen e spektatorëve.

Videoja e incidentit u përhap shpejt në rrjete dhe nxiti reagime nga tifozë dhe komente të ndryshme në media sportive; megjithëse ishte një moment zbavitës, nuk ka asnjë pretendim se kjo do të çojë drejt një karriere pritëse për beagle-in. Materiali dhe shkrimi rreth kësaj ngjarjeje u publikuan edhe nga Bleacher Report.

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