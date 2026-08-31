Carles Gil hyn në klubin elitar pas paraqitjes së shkëlqyer me New England Revolution
Carles Gil udhëhoqi New England Revolution drejt një fitoreje 3-1 ndaj Columbus Crew në ScottsMiracle-Gro Field, duke qenë vendimtar në tre golat që vendosën ndeshjen. Ai dha asistin për barazimin 1-1 të Matt Polster në minutën e 32-të, më pas shërbeu për Dor Turgeman që shënoi për 2-1 pak para pushimit, dhe vulosi fitoren me një gol të bukur në minutën e 79-të, të tetin për sezonin.
Siç raporton mlssoccer, me këtë paraqitje Gil çoi totalin e tij në karrierë në 152 kontribute (57 gola dhe 95 asistime), duke hyrë në grupin e lojtarëve në MLS me më shumë se 150 kontribute. Në mesin e emrave të këtij liste janë edhe Josef Martínez dhe Albert Rusnák, ndërsa Gil synon të ngjitet më lart gjatë vazhdimit të sezonit.
Revolution do të udhëtojnë për të përballuar LA Galaxy të shtunën në ndeshjen e javës së 24-t (ora 21:30 ET, Apple TV), dhe Gil pritet të kërkojë të rrisë më tej kontributet e tij; Sipas mlssoccer, kjo paraqitje i forcon pozicionet mes lojtarëve më ndikues në histori të ligës.
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