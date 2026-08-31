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WNBA

Angel Reese vendos rekordin e WNBA për double-double në një sezon

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Angel Reese bëri histori të dielën, duke regjistruar double-doublen e saj të 29-të dhe duke vendosur rekordin për numrin më të madh të double-double në një sezon në WNBA, në fitoren 89-81 të Atlanta Dream ndaj Minnesota Lynx.

Sipas Bleacher Report, në atë ndeshje Angel përfundoi me 15 pikë, 11 kërcime dhe 2 asistime, ndërsa Allisha Gray shtoi 23 pikë e 11 kërcime, dhe Jordin Canada regjistroi 16 pikë, 4 kërcime e 10 asistime. Tek Minnesota, Olivia Miles pati 21 pikë e 5 kërcime, Kayla McBride 17 pikë, 3 kërcime e 3 asistime, dhe Napheesa Collier 17 pikë, 7 kërcime e 2 asistime. Reese gjithashtu regjistroi dy vjedhje dhe një bllok.

Ndeshja nuk shkoi pa vështirësi për Atlantan; skuadra bëri 18 humbje topi, por megjithatë arriti një fitore të rëndësishme kundër ekipit që deri tani konsiderohej më i forti në sezon. Rhyne Howard dhe Olivia Miles shënuan gjithashtu disa arritje personale gjatë takimit.

Me këtë rezultat, Atlanta Dream u ngrit në 26-14, kurse Minnesota Lynx pësoi humbjen e dytë radhazi dhe ra në 31-9; të dyja skuadrat kanë siguruar tashmë vend në plej-of, me Lynx në vendin e parë dhe Dream që ngjitet në vendin e katërt. Sipas Bleacher Report, rekordi i Reese shënon një arritje të rëndësishme në sezonin e saj dhe në historinë e ligës.

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