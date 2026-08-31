Guardia di Finanza: klanet shqiptare kanë fituar fuqi të madhe në trafikun e drogës në Itali, bashkëpunojnë edhe me ’Ndrangheta-n dhe Camorra-n
Grupet kriminale shqiptare kanë kaluar nga roli i dikurshëm i “fuqisë punëtore” për organizatat mafioze italiane në një pozicion shumë më të fuqishëm dhe të pavarur në trafikun ndërkombëtar të drogës. Këtë tablo e jep koloneli Peppino Abbruzzese, drejtues i Grupit të Hetimit të Krimit të Organizuar të Guardia di Finanza-s në rajonin Marche, në një intervistë të publikuar më 30 gusht 2026 nga media italiane Cronache Ancona.
Intervista sjell zhvillime të reja nga operacioni “Regina”, një hetim ndërkombëtar që në fillim të këtij viti çoi në arrestimin e nëntë personave në Itali, Zvicër dhe Danimarkë. Shtatë prej të arrestuarve ishin shqiptarë dhe dy marokenë. Sipas Abbruzzese-s, disa prej figurave kryesore të klanit shqiptar të arrestuar kanë filluar të bashkëpunojnë gjatë marrjes në pyetje dhe kanë konfirmuar pjesë të rëndësishme të rindërtimit të bërë nga hetuesit. Ata kanë dhënë gjithashtu elemente të reja që pritet të hapin pista të tjera hetimore.
Një nga aspektet që autoritetet italiane po hetojnë është mënyra gjithnjë e më e sofistikuar e transportimit të drogës. Klanet shqiptare, sipas komandantit të GICO-s, përdorin automjete të modifikuara me ndarje sekrete të ndërtuara në shasi, në trarët e automjetit, prapa kroskotit ose sediljeve. Hapësirat hapen vetëm përmes kombinimeve të veçanta të komandave elektronike të makinës, duke e bërë zbulimin e tyre shumë më të vështirë gjatë kontrolleve të zakonshme.
Automjetet nuk përdoren vetëm për drogë. Sipas hetuesve, ato shërbejnë edhe për transportimin e parave, furnizimin e depove, eskortimin e ngarkesave dhe vrojtimin e lëvizjeve të policisë. Pas pesë ose gjashtë muajsh përdorimi, makinat shpesh shiten te organizata të tjera kriminale për rreth 10–15 mijë euro më shumë se vlera normale, pikërisht për shkak të modifikimeve të fshehta që kanë.
Intervista përmban një vlerësim veçanërisht të rëndësishëm për pozicionin e krimit të organizuar shqiptar në Itali. Abbruzzese thotë se klanet shqiptare, dikur të përdorura kryesisht si krah pune nga mafiet italiane, sot kanë fituar një “fuqi të madhe dhe të gjerë kriminale” në vend.
Ato përdorin gjithnjë e më shpesh italianë të rinj me precedent penal të pastër për role të niveleve të ulëta, si korrierë, shpërndarës, magazinierë dhe vrojtues. Zgjedhja e personave pa precedentë bëhet për të zvogëluar dyshimet e policisë dhe mundësinë e zbulimit të rrjetit. Struktura e organizatave është e ndarë në nivele, ku çdo anëtar njeh vetëm personat që ndodhen menjëherë sipër ose poshtë tij në hierarki.
Një tjetër element me rëndësi është marrëdhënia e klaneve shqiptare me organizatat tradicionale mafioze italiane. Sipas Guardia di Finanza-s, ato kanë krijuar marrëdhënie pragmatike me grupe të lidhura me ’Ndrangheta-n dhe Camorra-n, përfshirë furnizimin reciprok me drogë kur njëra palë ka mungesa ose nevoja të veçanta. Bashkëpunimet nuk janë domosdoshmërisht aleanca të përhershme, por marrëveshje të përkohshme të ndërtuara mbi interesin ekonomik.
Hetuesit italianë flasin gjithashtu për lidhje të forta të grupeve shqiptare me furnizues në Amerikën e Jugut. Në hetimet e mëparshme të operacionit “Regina” është konstatuar se rrjeti siguronte marijuana dhe hashash nga Spanja, ndërsa kokaina vinte përmes vendeve të Evropës Veriore dhe kishte origjinë nga Amerika e Jugut. Hetuesit italianë thonë se grupet shqiptare tashmë kanë ndërmjetës që negociojnë drejtpërdrejt me trafikantë në Kolumbi, Bolivi dhe Ekuador.
Një nga sfidat më të mëdha për hetuesit është ndjekja e parave. Abbruzzese thotë se përdorimi i kriptomonedhave po krijon një pengesë serioze për hetimet e pastrimit të parave, pasi transaksionet mund të kryhen jashtë Italisë dhe të fshehin identitetin e personave që kontrollojnë kapitalin.
Një tjetër metodë është sistemi informal financiar hawala, përmes të cilit shuma të mëdha mund të transferohen nga një vend në tjetrin pa lëvizje fizike dhe pa gjurmë bankare tradicionale. Kjo e bën shumë më të komplikuar sekuestrimin e pasurive të krijuara nga trafiku i drogës.
Rëndësia e intervistës nuk qëndron vetëm te një operacion i vetëm policor. Ajo jep një vlerësim nga një drejtues i specializuar i Guardia di Finanza-s për transformimin e krimit të organizuar shqiptar në Itali: nga grupe të varura nga mafiet italiane në rrjete autonome, ndërkombëtare dhe financiarisht të sofistikuara, të afta të bashkëpunojnë në të njëjtin nivel me organizata të vjetra si ’Ndrangheta dhe Camorra.
Hetimi “Regina” vazhdon. Autoritetet italiane po bashkëpunojnë me prokurorët zviceranë dhe, sipas Abbruzzese-s, informacionet e marra së fundmi nga të arrestuarit pritet të sjellin zhvillime të tjera.
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