Pse Tarik Skubal dhe bashkëshortja Jessica morën makinën e ekspresit të Tigers pas transferimit te Dodgers
Tarik Skubal u transferua te Los Angeles Dodgers nga Detroit Tigers, dhe mori me vete makinën e ekspresit që kishte blerë për dhomën e skuadrës. Pajisja ishte në pronësi të tij pasi Skubal e kishte blerë për t’u përdorur nga bashkëlojtarët në clubhouse.
Sipas Bleacher Report, Skubal tregoi me shaka se ai donte ta linte makinën dhe të merrte një tjetër, por bashkëshortja e tij, Jessica, nuk e lejoi, duke argumentuar se ishte tepër e shtrenjtë për ta faturuar mbrapsht. Me makinën pranë tij, Skubal u kthye në Detroit për të startuar ndeshjen e së premtes kundër ish-ekipit të tij.
Në atë ndeshje ai shfaqi nivel të lartë individual: lejuar vetëm një pikë të fituar, shtatë eliminime me goditje dhe gjashtë inningë pune, ndërsa Los Angeles fitoi 2-1 dhe i ndërpreu një seri prej tre humbjesh. Që nga transferimi, Skubal ka bërë pesë startime për Dodgers me ERA 3.00, WHIP 1.03 dhe 37 goditje në 30 inningë.
Skuadra beson se ky lëvizje ishte më shumë për perspektivën e tetorit; rotacioni me Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell dhe Tyler Glasnow pritet të jetë i vështirë për t’u mposhtur në playoff, ndërsa makina e ekspresit do të qëndrojë në dhomën e Dodgers si pjesë e përgatitjeve të ekipit. Siç raporton Bleacher Report, kjo është e gjitha që ndodhi pas transferimit.
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