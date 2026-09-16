Një parashikim i Ryan Fitzpatrick: Sezoni 0-17 për Dolphins i mundshëm në 2026
Ryan Fitzpatrick, ish-kuartbeku i Miami Dolphins, përsëriti parashikimin e tij se skuadra mund të përfundojë sezonin 2026 me bilanc 0-17, pavarësisht se ka kaluar vetëm një javë nga starti. Ai ritheksoi këtë qëndrim gjatë një bisede me gazetarë, ku u shpreh se ndryshimet në përbërjen e rosterit dhe problemet financiare mund ta vënë ekipin në vështirësi të mëdha.
Siç raporton nfl, Fitzpatrick theksoi se pjesë e problemit është shuma e madhe e kapitalit të pambuluar, të cilën ai e vlerësoi mbi 180 milionë dollarë, si dhe emrat e regjistruar në librat e klubit por jo në përbërjen aktive, përfshirë Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Bradley Chubb, Jalen Ramsey dhe Minkah Fitzpatrick. Ai përmendi gjithashtu humbjen 27-13 ndaj Las Vegas Raiders në Javën 1 dhe vërejti komentet e trajnerit të ri, Jeff Hafley, sipas të cilit suksesi nuk do të matet thjesht me fitore dhe humbje. Fitzpatrick vuri në dukje edhe faktin që pas prerjes së parë klubi mori në mënyrë pretendimesh shtatë lojtarë, diçka që i kujtoi sezonin e 2019-s.
Ish-kuartbeku krahasoi situatën me atë të vitit 2019, kur nën drejtimin e Brian Flores pritej një sezon i dobët, por skuadra arriti të marrë pesë fitore. Ai shtoi se edhe orari i ndeshjeve e vështirëson perspektivën: ballafaqime me ekipe nga NFC North dhe AFC West, si dhe ndeshje jashtë fushe ndaj San Francisco, Indianapolis dhe Cincinnati. Fitzpatrick tha se trajnerët dhe lojtarët shpesh i prishin planet e një “tankimi” dhe shprehu dëshirën që ata të ndërhyjnë për të penguar një sezon pa fitore, por e konsideron 0-17 një mundësi reale.
Sipas nfl, historikisht tre skuadra në epokën e Super Bowl kanë përfunduar pa fitore në sezon të plotë (1976 Tampa Bay Buccaneers 0-14, 2008 Detroit Lions 0-16 dhe 2017 Cleveland Browns 0-16), ndërsa liga kaloi në format me 17 ndeshje në 2021. Miami do të luajë në transfertë ndaj San Francisco 49ers të dielën në orën 16:25 ET, një përballje që mund të tregojë shumë për shanset e skuadrës në vazhdim të sezonit.
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