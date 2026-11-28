Një person rrëzohet në sheshin “Skënderbej” gjatë protestës, qytetarët i japin ndihmën e parë
Një person është rrëzuar në tokë në sheshin “Skënderbej”, gjatë protestës kombëtare të 28 Nëntorit në Tiranë.
Pamjet tregojnë personin të shtrirë në shesh, ndërsa disa qytetarë dhe protestues i afrohen menjëherë për t’i dhënë ndihmën e parë.
Ende nuk dihen rrethanat se si është lënduar personi, ndërsa protesta vijon mes tensioneve në kryeqytet.
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